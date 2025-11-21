VIDEO: 7 KM लंबी, 25 मीटर गहरी और 80 कमरे... IDF ने खोजी हमास की सीक्रेट सुरंग

आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। आईडीएफ का दावा है कि यह वह सुरंग है, जहां पर गोल्डिन की लाश रखी गई थी। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा कि सुरंग घनी आबादी वाले राफा इलाके के नीचे से होकर गुजरती है और UNRWA के कंपाउंड, मस्जिदों, क्लीनिकों और किंडरगार्टन से होकर गुजरती है।

दरअसल, लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन साल 2014 में इजरायल हमास के बीच युद्ध में मारा गया था। इसी महीने की शुरुआत में हैदर गोल्डिन का शव इजरायल ने बरामद किया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने हाल में एक खुफिया सुरंग खोजी है। गाजा पट्टी में इस सीक्रेट जगह को हमास के शीर्ष कमांडर उपयोग करते थे। यहीं पर हमास के लड़ाकों ने अपने लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन की लाश को भी रखा था।

⭕️ EXPOSED: A 7+ kilometer Hamas tunnel route that held Lt. Hadar Goldin. IDF troops uncovered one of Gaza’s largest and most complex underground routes, over 7 km long, ~25 meters deep, with ~80 hideouts, where abducted IDF officer Lt. Hadar Goldin was held. The tunnel runs… pic.twitter.com/GTId75CvYw

माना जा रहा है कि इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के लड़ाके और कमांडर हथियार रखने, हमलों की प्लानिंग करने और ज्यादा समय तक रहने के लिए करते थे। 7 KM लंबी और 80 कमरे वाली सुरंग आईडीएफ का कहना है कि ये खुफिया सुरंग कुल 7 किलोमीटर से अधिक लंबी है और 25 मीटर गहरी है और इसमें 80 कमरे हैं। सुरंग का पता एलीट याहलोम कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट और शायेत 13 नेवल कमांडो यूनिट ने लगाया।

खोजबीन के दौरान मिलिट्री को ऐसे कमरे भी मिले हैं, जिन्हें सीनियर हमास के कमांडर कमांड पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इन कमांडर्स में मुहम्मद शबाना भी शामिल था। इसी साल मई के महीने में हमास लीडर मोहम्मद सिनवार के साथ मारा गया था।

सैनिक की मौत में शामिल हमास सदस्य गिरफ्तार एक अन्य पोस्ट में आईडीएफ ने जानकारी दी है कि मारवान अल-हम्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो लेफ्टिनेंट हदर गोल्डिन की मौत का पता लगाने में शामिल एक हमास टेररिस्ट था।