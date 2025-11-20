इजरायल ने गाजा में बरपाया कहर, हमास के ठिकानों को किया तबाह; 27 लोगों की मौत

एएफपी, गाजा पट्टी। इजरायल ने बुधवार को गाजा पट्टी में हवाई हमला किया। इसमें 27 फलस्तीनी मारे गए। यह हमला हमास के नियंत्रण वाले इलाके में किया गया। इजरायल के ताजा हमले से क्षेत्र में युद्धविराम खतरे में पड़ सकता है। युद्धविराम पिछले महीने प्रभावी हुआ था। इजरायली सेना ने कहा कि वह गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है।

खान यूनिस क्षेत्र में 10 लोग मारे गए हमास प्राधिकरण के तहत काम करने वाली नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने एएफपी को बताया कि फलस्तीनी क्षेत्र के उत्तर में गाजा शहर में 12 लोग मारे गए तथा दक्षिणी खान यूनिस क्षेत्र में 10 लोग मारे गए।

इजरायली सेना ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा उस क्षेत्र की ओर गोलीबारी करने के बाद, जहां सेना क्षेत्र के दक्षिण में काम कर रही थी, उसने हमास के ठिकानों पर हमला किया। कार्रवाई युद्धविराम समझौते का उल्लंघन सेना ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई युद्धविराम समझौते का उल्लंघन है। आईडीएफ (इजरायली सेना) के किसी भी सदस्य के घायल होने की सूचना नहीं है। जवाब में, आईडीएफ ने गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए।

इजरायली हवाई हमले में लेबनान में 13 लोग मरे इजरायल के हवाई हमले में लेबनान के तीसरे सबसे बड़े शहर सिडोन में 13 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

इजरायली सेना ने कहा कि उसने उन आतंकियों को निशाना बनाया, जो सिडोन के पास एक भीड़भाड़ वाले फलस्तीन शरणार्थी शिविर में एक ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। इजरायल के खिलाफ हमलों के लिए हमास द्वारा इस कैंप का संचालन किया जा रहा था। जबकि हमास ने हमले की आलोचना की है। उसने कहा कि एक खुले खेल परिसर को निशाना बनाया गया, जिसका उपयोग शिविर में रहने लोग करते थे। लेबनान में शरणार्थी शिविरों में कोई सैन्य प्रतिष्ठान नहीं है।

एपी के अनुसार, दक्षिणी लेबनान में बुधवार को भी हवाई हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। इजरायली सेना ने इसी इलाके में हिजबुल्ला के ठिकानों से सटे दो गांवों को खाली करने को कहा है। यह माना जा रहा है कि इन ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है।