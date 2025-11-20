Language
    'ममदानी भारतीय हैं', भारतवंशी पत्रकार मेहदी हसन ने ट्रंप के बेटे एरिक को लगाई फटकार; ये है विवाद

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:05 PM (IST)

    न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी पर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एरिक ने ममदानी को कम्युनिस्ट बताते हुए भारतवंशियों और यहूदियों से नफरत करने का आरोप लगाया। वहीं, एरिक अपने इस बयान के बाद ब्रिटिश-अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन के निशाने पर आ गए। उन्होंने एरिक को बेवकूफ कहा।

    भारतवंशी पत्रकार मेहदी हसन ने ट्रंप के बेटे एरिक को लगाई फटकार (फोटो- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी पर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एरिक ने ममदानी को कम्युनिस्ट बताते हुए भारतवंशियों और यहूदियों से नफरत करने का आरोप लगाया।वहीं, एरिक अपने इस बयान के बाद ब्रिटिश-अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन के निशाने पर आ गए। उन्होंने एरिक को बेवकूफ कहा।

    हाल ही में एक इंटरव्यू में, एरिक ट्रंप ने 34 वर्षीय डेमोक्रेट जोहरान ममदानी को भारतीय आबादी से नफरत करने वाला बताया और उन्हें कम्युनिस्ट करार दिया। उन्होंने आगे दावा किया कि ममदानी भारतीय और यहूदी, दोनों समुदायों के प्रति दुश्मनी रखते हैं।

    इसके बाद हसन ने एरिक ट्रंप की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए एक्स पर पलटवार किया। इंटरव्यू क्लिप शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, जोहरान ममदानी भारतीय हैं। इसीलिए एरिक को सबसे बेवकूफ बेटा कहा जाता है। हसन, जिनके माता-पिता मूल रूप से हैदराबाद के हैं, उन्होंने एरिक ट्रंप के इस दावे के तर्क को चुनौती दी कि एक भारतीय मूल का राजनेता भारतीयों से नफरत करता है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव से पहले ममदानी की कई बार आलोचना की थी। उन्होंने भी ममदानी को कम्युनिस्ट कहा था और यह धमकी भी दी थी कि अगर डेमोक्रेटिक ममदानी मेयर चुनाव जीतते हैं तो वह शहर के लिए संघीय फंड रोक देंगे। अब ट्रंप के बेटे ने ममदानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

    एरिक यह भी कहा था कि दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जो न्यूयॉर्क शहर की प्रतिस्पर्धा कर सके। अब आपके पास एक समाजवादी और कम्युनिस्ट नेता है, जो नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहता है, यहूदियों से नफरत करता है, भारतीय समुदाय से नफरत करता है। कानून प्रवर्तन की फंडिंग को बंद करना चाहता है। यह बहुत दुखद है।' 41 वर्षीय एरिक ट्रंप आर्गनाइजेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं।

     