VIDEO: 'आप खूबसूरत लग रहीं, बस स्मोकिंग छोड़ दीजिए'; मेलोनी से तुर्किए के राष्ट्रपति की खास अपील
मध्य पूर्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान, तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से धूम्रपान छोड़ने की अपील की, जिससे मेलोनी हैरान रह गईं। एर्दोगन ने मेलोनी की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए उन्हें धूम्रपान छोड़ने के लिए कहा, जिस पर मेलोनी ने कहा कि इससे उनकी सामाजिकता कम हो सकती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को मिडिल ईस्ट में वैश्विक नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। वैश्विक नेता व्यापक मध्य पूर्व शांति के लिए समाधान खोजने के लिए एक मंच पर एकत्रित हुए। हालांकि, इसी दौरान कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जो सामान्य से अलग था।
दरअसल, मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान गाजा में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से आयोजित एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान र्किए के राष्ट्रपति राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से एक गजब की डिमांड कर दी। इस डिमांड की से खुद पीएम मेलोनी भी हैरान रह गईं।
तुर्की के राष्ट्रपति की जॉर्जिया मेलोनी से खास अपील
एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने इटली की पीएम से कहा कि वह उनके लिए धूम्रपान छोड़ने का कोई रास्ता निकालेंगे। हालांकि, इस सवाल के बाद जॉर्जिया मेलोनी भी हैरान रह गईं।
बता दें कि इहलास समाचार एजेंसी की ओर से सामने आए वीडियो में देखा गया कि एर्दोगन मेलोनी से कह रहे हैं कि मैंने आपको विमान से उतरते हुए देखा। आप काफी खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन आपको धूम्रपान छोड़ना चाहिए। जैसे हुए तुर्किए के राष्ट्रपति ने इटली की पीएम से ये बातें कहीं; उनके बगल में खड़े फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एर्दोगन की उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश की और हंसते हुए कहा,यह नामुमकिन है!
जॉर्जिया मेलोनी ने दिया ये जवाब
एर्दोगन की इस टिप्पणी पर इटली की पीएम ने शानदार जवाब दिया। इटली की पीएम ने बताया कि अगर वह धूम्रपान छोड़ देंगी, तो उनकी सामाजिकता कम हो सकती है। मेलोनी ने कहा कि मुझे पता है, मुझे पता है। मैं किसी को मारना नहीं चाहती।
गौरतलब है कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पत्रकारों की एक सीरिज पर आधारित पुस्तक में कहा कि धूम्रपान ने उन्हें ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति कैस सईद सहित वैश्विक नेताओं के साथ जुड़ने में मदद की।
