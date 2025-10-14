VIDEO: 'आप खूबसूरत लग रहीं, बस स्मोकिंग छोड़ दीजिए'; मेलोनी से तुर्किए के राष्ट्रपति की खास अपील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को मिडिल ईस्ट में वैश्विक नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। वैश्विक नेता व्यापक मध्य पूर्व शांति के लिए समाधान खोजने के लिए एक मंच पर एकत्रित हुए। हालांकि, इसी दौरान कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जो सामान्य से अलग था।

दरअसल, मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान गाजा में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से आयोजित एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान र्किए के राष्ट्रपति राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से एक गजब की डिमांड कर दी। इस डिमांड की से खुद पीएम मेलोनी भी हैरान रह गईं।

तुर्की के राष्ट्रपति की जॉर्जिया मेलोनी से खास अपील एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने इटली की पीएम से कहा कि वह उनके लिए धूम्रपान छोड़ने का कोई रास्ता निकालेंगे। हालांकि, इस सवाल के बाद जॉर्जिया मेलोनी भी हैरान रह गईं।