Video: पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे ट्रंप, पीछे खड़े शहबाज शरीफ से पूछ लिया ये सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मिस्र के गाजा शांति शिखर सम्मेलन में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इस बीच उन्होंने पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ओर से सवालिया लहजे में कहा कि भारत और पाकिस्तान अच्छे से एक साथ रह सकते हैं?

ट्रंप के इस सवाल से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री झेंप गए। ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की वकालत करते हुए दोनों देशों के लिए शांति का रास्ता अपनाने की बात कही। हालांकि, ट्रंप का दावा है कि उन्होंने मई में भारत-पाक सैन्य संघर्ष के दौरान युद्धविराम करवाया। लेकिन भारत ने बार-बार इस दावे को खारिज किया है। भारत का कहना है कि यह युद्धविराम द्विपक्षीय बातचीत से हुआ था, न कि किसी बाहरी हस्तक्षेप से हुआ था। ट्रंप ने हाल ही में यह भी दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों पर 200% तक टैरिफ की धमकी देकर 24 घंटे में तनाव खत्म करवाया।