Video: पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे ट्रंप, पीछे खड़े शहबाज शरीफ से पूछ लिया ये सवाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गाजा शांति शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की तारीफ की और शहबाज शरीफ से भारत-पाकिस्तान के संबंधों पर सवाल किया। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति की वकालत की, लेकिन भारत ने उनके युद्धविराम के दावे को खारिज कर दिया। मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, और भारत ने स्पष्ट किया कि कोई भी समझौता द्विपक्षीय बातचीत से ही होगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मिस्र के गाजा शांति शिखर सम्मेलन में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इस बीच उन्होंने पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ओर से सवालिया लहजे में कहा कि भारत और पाकिस्तान अच्छे से एक साथ रह सकते हैं?
ट्रंप के इस सवाल से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री झेंप गए। ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की वकालत करते हुए दोनों देशों के लिए शांति का रास्ता अपनाने की बात कही।
हालांकि, ट्रंप का दावा है कि उन्होंने मई में भारत-पाक सैन्य संघर्ष के दौरान युद्धविराम करवाया। लेकिन भारत ने बार-बार इस दावे को खारिज किया है।
भारत का कहना है कि यह युद्धविराम द्विपक्षीय बातचीत से हुआ था, न कि किसी बाहरी हस्तक्षेप से हुआ था। ट्रंप ने हाल ही में यह भी दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों पर 200% तक टैरिफ की धमकी देकर 24 घंटे में तनाव खत्म करवाया।
पीएम मोदी ने शर्म अल-शेख में नहीं लिया हिस्सा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस आयोजन में हिस्सा नहीं लिया। इसके बजाय, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को भेजा गया।
ट्रंप के दावों और शरीफ की सिफारिशों के बावजूद, भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है कि भारत-पाकिस्तान के बीच कोई भी समझौता या युद्धविराम द्विपक्षीय बातचीत का परिणाम है।
