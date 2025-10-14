Video: 'आप बहुत खूबसूरत हैं'; भरे मंच से ट्रंप ने की मेलोनी की तारीफ, कैसा था इटली की पीएम का रिएक्शन?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप इस समय मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने शर्म अल शेख में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा, जिसने सभी का ध्यान उनकी ओर खींचा।

इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा हमारे पास एक महिला हैं, एक युवा महिला। हालांकि मुझे ये कहने की अनुमति नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप ऐसा कहते हैं, तो आपकी राजनीतिक करियर समाप्ति को ओर बढ़ चलता है।

जब ट्रंप ने इटली की पीएम की जमकर की तारीफ अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी माना कि मंच पर खड़ी इटली की पीएम मेलोनी के बारे में की गई टिप्पणियों से उनपर लैंगिक भेदभाव का आरोप लगने की संभावना है।