Video: 'आप बहुत खूबसूरत हैं'; भरे मंच से ट्रंप ने की मेलोनी की तारीफ, कैसा था इटली की पीएम का रिएक्शन?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यक्रम में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की तारीफ करते हुए उन्हें 'खूबसूरत' बताया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में ऐसा कहने पर राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। उन्होंने मेलोनी को 'अविश्वसनीय' और सफल राजनीतिज्ञ भी कहा, जिनका इटली में सम्मान है। मेलोनी गाजा में शांति स्थापित करने के संकल्प पर हस्ताक्षर करने वाली एकमात्र महिला थीं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप इस समय मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने शर्म अल शेख में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा, जिसने सभी का ध्यान उनकी ओर खींचा।
इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा हमारे पास एक महिला हैं, एक युवा महिला। हालांकि मुझे ये कहने की अनुमति नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप ऐसा कहते हैं, तो आपकी राजनीतिक करियर समाप्ति को ओर बढ़ चलता है।
अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी माना कि मंच पर खड़ी इटली की पीएम मेलोनी के बारे में की गई टिप्पणियों से उनपर लैंगिक भेदभाव का आरोप लगने की संभावना है।
अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मंच पर खड़ी इटली की पीएम एक खूबसूरत युवती हैं; हालांकि, मुझे ऐसा कहने की अनुमति नहीं है क्योंकि आमतौर पर ऐसा कहने पर आपके राजनीतिक करियर का अंत हो जाता है। 48 वर्षीय महिला को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कह कि आपको (मेलोनी) खूबसूरत कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है, है ना? क्योंकि आप खूबसूरत हैं।
वहीं, अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर आप अमेरिका में किसी महिला के बारे में 'खूबसूरत' शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके राजनीतिक करियर का अंत है, लेकिन मैं अपनी संभावनाओं पर गौर करूंगा।
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने आव्रजन और सांस्कृतिक मुद्दों पर वैचारिक सहयोगी रहीं मेलोनी को अविश्वसनीय करार दिया। वहीं, उन्होंने आगे कहा कि इटली में लोग उनका सचमुच सम्मान करते हैं। वह एक बहुत ही सफल राजनीतिज्ञ हैं।
बता दें कि मेलोनी शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप के पीछे मंच पर एकत्रित लगभग 30 नेताओं में एकमात्र महिला थीं, जहाँ उन्होंने गाजा में शांति स्थापित करने में मदद करने के संकल्प के साथ एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए।
