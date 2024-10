VIDEO: हमास चीफ सिनवार का आखिरी ड्रोन फुटेज, 48 सेकेंड का वीडियो... और इजरायल ने कर दिया खात्मा

सिनवार और उसके दो आतंकी साथियों को इजरायल की 828वीं बिसलामच ब्रिगेड ने ढेर किया है। इजरायल सेना के मुताबिक सबसे पहले तीन आतंकियों को देखा गया। तुरंत उन पर फायरिंग की गई। घायल होने के बाद दो आतंकी एक इमारत में घुसे। वहीं सिनवार दूसरी इमारत में घुस गया। इसके बाद इजरायली सेना ने टैंक से इमारत पर गोलीबारी की। मारे गए दो अन्य आतंकी सिनवार के अंगरक्षक थे।

इजरायल की पैदल टुकड़ी इमारत की तरफ बढ़ने लगी तो उस पर दो ग्रेनेड फेंके गए। हालांकि इनमें से एक ही फटा। इसके बाद सैनिकों ने अपने कदम पीछे खींचे और ड्रोन को तलाशी के लिए इमारत के अंदर भेजा। यहां एक व्यक्ति सोफा पर बैठा था। उसका हाथ लहूलुहान था। धूल से लथपथ था। मगर उसने कपड़े से अपना चेहरा ढक रखा था। जब ड्रोन नजदीक पहुंचा तो उसने ड्रोन पर एक डंडे से हमला किया। इसके बाद इजरायली सेना ने टैंक से एक गोला दागा और कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की कहानी खत्म हो गई। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि याह्या सिनवार था।

(याह्या सिनवार का शव ले जाती इजरायली सेना)

Drone Footage showing the Leader of Hamas, Yahya Sinwar armed with a Stick and hiding behind several Chairs on the Second Floor of a Building, right before his Elimination. pic.twitter.com/a3tOcfFXWV— OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2024