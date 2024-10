इजरायल के हमले से पहले क्या ईरान ने किया भूमिगत परमाणु परीक्षण? रहस्यमयी भूकंप से अटकलें तेज

ब्लिंकन के बयान से भी मिल रहा बल

परमाणु परीक्षण से जुड़ी अटकलों को बल अमेरिका के बयान से भी मिल रहा है। जुलाई में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि परमाणु बम की खातिर विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करने की क्षमता हासिल करने में ईरान को अब एक या दो सप्ताह का समय लग सकता है।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 60 फीसदी तक यूरेनियम को संवर्धित कर चुका है और इसके भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी गई है। परमाणु बम के लिए 90 फीसदी संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। एजेंसी का मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है।

इजरायल ने 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिया में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और आईआरजीसी कमांडर अब्बास निलफोरुशान को एयर स्ट्राइक में मारा था। इसके बाद ईरान ने एक अक्टूबर को इजरायल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अब इजरायल ने ईरान पर बदले की कार्रवाई की बात कही है। माना जा रहा है कि इजरायल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। हालांकि ईरान ने भी स्पष्ट किया कि अगर इजरायल ने हमला बोला तो वह पलटवार जरूर करेगा।

I mean I'm not a seismologist but that graph on the right looks like a test to me. https://t.co/ohSoY4Vhme pic.twitter.com/P0ubXI9iNf— Armchair Warlord (@ArmchairW) October 6, 2024