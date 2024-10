VIDEO: अब यमन से दागी गई मिसाइल, मध्य इजरायल में अफरा-तफरी; वीडियो में दिखी भयानक आग

यह भी पढ़ें: इजरायल-ईरान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जंग जारी; शवों को दफनाने की नहीं बची जगह; शहर बने खंडहर और 'ब्‍लड वैली'

🚨Sirens sounding all over central Israel as a result of a missile from Yemen🚨 pic.twitter.com/suvOJmzNta— Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2024