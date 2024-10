डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। know about all wars and conflicts currently ongoing in the world amid israel hamas war: इजरायल ने 7 अक्टूबर 2023 को देर रात हमास पर हमला किया था। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग को आज यानी 7 अक्टूबर 2024 एक साल हो गया। गाजा में अब तक 41 हजार से ज्‍यादा फिलिस्तीनी और हमास आतंकी मारे गए। दावा किया जा रहा है कि गाजा में लाशों को दफनाने की जगह नहीं बची है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतयेह ने गाजा को ‘ब्लड वैली’ नाम दे दिया है।

इजरायल और हमास की जंग में धीरे-धीरे मिडिल ईस्‍ट के देश भी शामिल होते गए तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कसम खाई, ' हमास और उसके समर्थन में खड़े होने वाले हर संगठन को इजरायल तबाह कर देगा।'