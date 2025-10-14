Language
    हमास की कैद में इकलौते हिंदू बिपिन जोशी की मौत, इजरायली सेना को सौंपा गया शव

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:04 PM (IST)

    Bipin Joshi Death: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई में इजरायल और हमास के बीच शांति वार्ता चल रही है। हमास ने 20 बंधकों को रिहा किया, लेकिन नेपाली हिंदू छात्र बिपिन जोशी उनमें शामिल नहीं थे, जिनकी हमास ने हत्या कर दी है। इजरायल में नेपाल के राजदूत ने इसकी पुष्टि की है कि हमास ने बिपिन का शव इजरायली सेना को सौंप दिया है।

    Hero Image

    नेपाली हिंदू छात्र बिपिन जोशी की मौत। फोटो- सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की अगवाई में इजरायल और हमास के बीच शांति प्रस्ताव पर बातचीत जारी है। हमास ने इजरायल के 20 बंधकों को रिहा कर दिया है। हालांकि, इस सूची में नेपाली हिंदू छात्र बिपिन जोशी (Bipin Joshi Death) का नाम मौजूद नहीं है। हमास ने उसकी हत्या कर दी है।

    इजरायल में नेपाल के राजदूत धन प्रसाद पंडित ने इस खबर पुष्टि की है। उनका कहना है कि हमास ने बिपिन का शव इजरायल को सौंप दिया है।

    धन प्रसाद पंडित के अनुसार, "हमास ने बिपिन जोशी का शव इजरायली सेना को सौंपा है, उसे तेल अवीव (इजरायल की राजधानी) लाया जा रहा है।"

    हमास ने 4 शव सौंपे

    इजरयाली सेना के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन के अनुसार, हमास ने 4 बंधकों के शव दिए हैं, जिनमें बिपिन जोशी का शव भी शामिल है। हमास ने इन सभी बंधकों को मौत के घाट उतार दिया।

    बिपिन के शव को नेपाली अधिकारियों को सौंपने से पहले डीएनए टेस्टिंग की जाएगी। नेपाली दूतावास की देखरेख में बिपिन का अंतिम संस्कार भी इजरायल में ही किया जाएगा।

    Bipin Joshi (1)

    पढ़ाई के लिए गया था इजरायल

    बिपिन जोशी, नेपाल के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता था। सितंबर 2023 में वो 16 अन्य छात्रों के साथ इजरायल गया था। सभी छात्र गाजा बॉर्डर के पास किबुत्ज अलुमिम कृषि से जुड़ी पढ़ाई के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान हमास ने इजरायल पर हमला करते हुए बिपिन को बंधक बना लिया।

    बिपिन की बहादुरी से बची कई जानें

    7 अक्टूबर 2025 की रात जब हमास ने इजरायल के दक्षिणी हिस्से पर बमबारी शुरू की, तो सायरन बजने लगे। सभी छात्र अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिप गए। तभी हमास के लड़ाकों ने बंकर में 2 ग्रेनेड फेंक दिए। पहला ग्रेनेड फटने से कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।

    बिपिन ने बहादुरी दिखाते हुए दूसरा ग्रेनेड उठाकर बाहर फेंक दिया, जिससे कई लोगों की जान बच गई। हालांकि, हमास के बंधकों ने उसे बंधक बना लिया और अपने साथ गाजा लेकर चले गए। हमास के द्वारा कैद किए गए लोगों में बिपिन इकलौते हिंदू थे।

    25वें जन्मदिन से पहले हुई मौत

    इजरायली सेना ने गाजा की एक वीडियो जारी की थी, जिसमें बिपिन को घसीटकर गाजा के अस्पताल में ले जाते देखा गया था। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। 26 अक्टूबर को बिपिन का 25वां जन्मदिन है। हालांकि, इसके पहले ही बिपिन इस दुनिया से जा चुका है।

