Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मशहूर फलस्तीनी इंफ्लुएंसर की गाजा हिंसा में मौत, 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले का मनाया था जश्न

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:25 AM (IST)

    फलस्तीनी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सालेह-अल-जफरावी, जिन्हें मिस्टर फाफो के नाम से जाना जाता था, की गाजा में हमास और फलस्तीनी गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में मौत हो गई। वह इजरायल पर हमास के हमले का जश्न मनाने और गाजा में इजरायली हमलों की तस्वीरें पोस्ट करने के लिए जाने जाते थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    मशहूर इंफ्लुएंसर सालेह-अल-जफरावी की गाजा मे मौत। फोटो- सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फलस्तीन के जाने-माने प्रदर्शनकारी और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की हत्या कर दी गई। मिस्टर फाफो के नाम से मशहूर इंफ्लुएंसर की पहचान 27 वर्षीय सालेह-अल-जफरावी के रूप में हुई है। गाजा में हमास और फलस्तीनी गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें सालेह की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमास के हमले पर मनाया था जश्न

    सालेह Mr.FAFO के नाम मशहूर था। बीते दिनों उसने इजरायली मीडिया में भी खूब सूर्खियां बटोरीं थीं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसमें 1200 के लगभग लोग मारे गए थे और हमास ने कई इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। इस हमले को 2 साल पूरे होने पर 7 अक्टूबर 2025 को सालेह ने खूब जश्न मनाया था।

    मौत पर मिलीजुली प्रतिक्रिया

    सालेह की मौत पर इजरायल और गाजा में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। वो अक्सर गाजा में इजरायली हमले से मची तबाही की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे।

    ऐसे में कई इजरायलियों ने सालेह को हमास का समर्थक बताते हुए उसकी मौत पर खुशी जताई है। मगर, कई लोग उनकी मौत पर दुखी हैं। उनका मानना है कि सालेह गाजा की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे थे।

    कैसे हुई मौत?

    सालेह के शव की फोटो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। इसके अनुसार, सालेह हाजा में हिंसक झड़पों को कवर कर रहे थे, तभी वो खुद हिंसा का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई।

    यह भी पढ़ें- नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने किया तख्तापलट, राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे