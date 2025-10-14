मशहूर फलस्तीनी इंफ्लुएंसर की गाजा हिंसा में मौत, 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले का मनाया था जश्न
फलस्तीनी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सालेह-अल-जफरावी, जिन्हें मिस्टर फाफो के नाम से जाना जाता था, की गाजा में हमास और फलस्तीनी गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में मौत हो गई। वह इजरायल पर हमास के हमले का जश्न मनाने और गाजा में इजरायली हमलों की तस्वीरें पोस्ट करने के लिए जाने जाते थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फलस्तीन के जाने-माने प्रदर्शनकारी और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की हत्या कर दी गई। मिस्टर फाफो के नाम से मशहूर इंफ्लुएंसर की पहचान 27 वर्षीय सालेह-अल-जफरावी के रूप में हुई है। गाजा में हमास और फलस्तीनी गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें सालेह की मौत हो गई।
हमास के हमले पर मनाया था जश्न
सालेह Mr.FAFO के नाम मशहूर था। बीते दिनों उसने इजरायली मीडिया में भी खूब सूर्खियां बटोरीं थीं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसमें 1200 के लगभग लोग मारे गए थे और हमास ने कई इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। इस हमले को 2 साल पूरे होने पर 7 अक्टूबर 2025 को सालेह ने खूब जश्न मनाया था।
On October 7, as Israelis were being massacred and kidnapped, #MrFAFO (Saleh Jafarawi) posted this video, calling it the happiest day of his life 👇— Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 12, 2025
Today, the last day of the war, was also the last day of his life. He was killed earlier today.#MrFAFO was FAFO’ed. pic.twitter.com/R2s1kDfgfS
मौत पर मिलीजुली प्रतिक्रिया
सालेह की मौत पर इजरायल और गाजा में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। वो अक्सर गाजा में इजरायली हमले से मची तबाही की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे।
ऐसे में कई इजरायलियों ने सालेह को हमास का समर्थक बताते हुए उसकी मौत पर खुशी जताई है। मगर, कई लोग उनकी मौत पर दुखी हैं। उनका मानना है कि सालेह गाजा की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे थे।
कैसे हुई मौत?
सालेह के शव की फोटो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। इसके अनुसार, सालेह हाजा में हिंसक झड़पों को कवर कर रहे थे, तभी वो खुद हिंसा का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई।
