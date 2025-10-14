गले लगाया, किस किया... 738 दिन हमास की कैद से छूटे कपल का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2 साल यानी 738 दिन या 17,712 घंटे बाद जब एक कपल आपस में मिला, तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाते हुए किस करना शुरू कर दिया। यह वीडियो इजरायल (Israel-Hamas Peace Talk) से सामने आया है और प्रेमिका को गले लगाकर झूमने वाला व्यक्ति पिछले 2 साल से हमास की कैद में था।

इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते के बीच हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया है। इस लिस्ट में एक नाम अविनातन का भी शामिल है। 7 अक्टूबर 2025 को इजरायल पर हमले के बाद हमास ने अविनातन और अर्गमानी को भी बंदी लिया था।

IDF ने जारी किया वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने अर्गमानी को पिछले साल रिहा करवा लिया था, लेकिन अविनातन हमास के कब्जे में था। हालांकि, अब हमास ने 20 बंधकों के साथ अविनातन को भी छोड़ दिया है। अविनातन और अर्गमानी के मिलने का वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों एक-दूसरे के साथ खुशी से झूमते दिखाई दे रहे हैं।