गले लगाया, किस किया... 738 दिन हमास की कैद से छूटे कपल का वीडियो वायरल
Israel-Hamas Peace Talk: इजरायल में 2 साल (738 दिन) बाद एक कपल, अविनातन और अर्गमानी, का भावुक मिलन हुआ। अविनातन को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद बंधक बना लिया था। हमास ने शांति समझौते के तहत 20 इजरायली बंधकों के साथ अविनातन को रिहा किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने उनके खुशी भरे मिलन का वीडियो साझा किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2 साल यानी 738 दिन या 17,712 घंटे बाद जब एक कपल आपस में मिला, तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाते हुए किस करना शुरू कर दिया। यह वीडियो इजरायल (Israel-Hamas Peace Talk) से सामने आया है और प्रेमिका को गले लगाकर झूमने वाला व्यक्ति पिछले 2 साल से हमास की कैद में था।
इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते के बीच हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया है। इस लिस्ट में एक नाम अविनातन का भी शामिल है। 7 अक्टूबर 2025 को इजरायल पर हमले के बाद हमास ने अविनातन और अर्गमानी को भी बंदी लिया था।
IDF ने जारी किया वीडियो
इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने अर्गमानी को पिछले साल रिहा करवा लिया था, लेकिन अविनातन हमास के कब्जे में था। हालांकि, अब हमास ने 20 बंधकों के साथ अविनातन को भी छोड़ दिया है। अविनातन और अर्गमानी के मिलने का वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों एक-दूसरे के साथ खुशी से झूमते दिखाई दे रहे हैं।
यह वीडियो शेयर करते हुए IDF ने लिखा-
नोआ अर्गमानी और अविनातन आखिरकार दोबारा मिल गए हैं।
After two years, Avinathan reunites with Noa. pic.twitter.com/VqBURzET8Q— נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) October 13, 2025
हमास ने किया था किडनैप
दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को अर्गमानी और अविनातन नोवा संगीत समारोह में पहुंचे थे। इसी बीच हमास ने इजरायल पर हमला कर दिया। हमले के बाद पूरे समारोह में भगदड़ मच गई और कपल अलग हो गया।
हमास के लड़ाके अर्गमानी को बाइक पर जबरन बैठाकर अपने साथ गाजा ले गए। अर्गमानी लगातार अविनातन के बारे में पूछ रही थी, उसे नहीं पता था कि अविनातन क साथ क्या हुआ? अविनातन जिंदा भी है या नहीं और अगर है तो कहां है?
Noa Argamani and Avinatan Or are reunited at last ❤️ pic.twitter.com/Gw4M3x9Mk4— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025
पिछले साल रिहा हुईं थीं अर्गमानी
चीनी मूल की इजरायली नागरिक अर्गमानी को IDF ने पिछले साल 245 दिनों की कैद के बाद रिहा करवाया। तभी से अर्गमानी इजरायल के बंधकों को छोड़ने की गुहार लगा रही हैं। गाजा से वीडियो सामने आने के बाद अर्गमानी को पता चला कि अविनातन हमास की कैद में है। वहीं, अब हमास ने उसे रिहा कर दिया है।
