Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    36 साल से सत्ता पर काबिज, अमेरिकी राष्ट्रपतियों से अदावत...कौन हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई?

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:47 PM (IST)

    ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को सत्ता में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र उन्हें हटाने के लिए उग्र आंदोलन कर रहे हैं। सा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई।  (रॉयटर्स)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की सत्ता के बीते कुछ सालों में लगातार चुनौती मिल रही है। हालांकि वे अपे विरोधियों का बेरहमी से दमन करने के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों ईरान में छात्रों ने खामनेई को बेदखल करने के लिए उग्र आंदोलन छेड़ रखा है।

    ईरान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर अयातुल्ला अली खामनेई को बीते सात महीनों से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है लेकिन अशांति से जूझते ईरान पर उनका साया नजर आता है।

    बीते कुछ दिनों से ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 2 जनवरी को ईरान के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी करके खामनेई की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। 36 साल पहले ईरानी सत्ता पर काबिज होने वाले खामनेई की सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों से अदावत रही है।

    शिया मौलाना थे खामनेई के पिता

    अयातुल्ला अली खामनेई के पिता धार्मिक शहर मशाद में शिया मौलाना थे। शिया मुसलमानों के पवित्र शहर कौम में पढ़ाई करते हुए खामनेई, अयातुल्ला खोमैनी के संपर्क में आए थे। खोमैनी जीवनभर उनके सरपरस्त रहे।

    ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटाने के बाद अयातुल्ला खौमैनी ने ईरान में इस्लामी शासन की स्थापना की थी। खोमैनी के शिखर पर पहुंचने के साथ खामनेई की अहमियत और बढ़ गई। धार्मिक मिजाज के खामनेई की पढ़ने में काफी दिलचस्पी थी। जून 2025 में ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद से खामनेई किसी गुप्त ठिकाने पर रहने लगे हैं। उनके दो बेटियां और चार बेटे हैं।

    ईरान की असली सत्ता सुप्रीम लीडर के हाथ

    वैसे तो ईरान के निर्वाचित राष्ट्रपति पेजेशकियान हैं, लेकिन असली सत्ता सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के हाथ में है। 2013 में समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि खामनेई 95 अरब डॉलर के एक व्यवसायित साम्राज्य के मालिक हैं। खामनेई ने असेम्बरी ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपीडिएंसी काउंसिल और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जरिए असीमित सत्ता को कायम रखा है।

    खामेनेई की तानाशाह सरकार हर विरोध के खिलाफ सख्त रवैया अपनाती है। लोगों को जेल डाल दिया जाता है। कैदियों को लंबी यातनाओं से गुजरना पड़ता है।

    यह भी पढ़ें- ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, खामेनेई ने दंगाइयों को दी कड़ी चेतावनी, मृतक संख्या 10 हुई

    यह भी पढ़ें- 'अमेरिका करेगा मदद...', ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे ट्रंप; दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव