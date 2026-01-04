36 साल से सत्ता पर काबिज, अमेरिकी राष्ट्रपतियों से अदावत...कौन हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की सत्ता के बीते कुछ सालों में लगातार चुनौती मिल रही है। हालांकि वे अपे विरोधियों का बेरहमी से दमन करने के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों ईरान में छात्रों ने खामनेई को बेदखल करने के लिए उग्र आंदोलन छेड़ रखा है।

ईरान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर अयातुल्ला अली खामनेई को बीते सात महीनों से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है लेकिन अशांति से जूझते ईरान पर उनका साया नजर आता है। बीते कुछ दिनों से ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 2 जनवरी को ईरान के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी करके खामनेई की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। 36 साल पहले ईरानी सत्ता पर काबिज होने वाले खामनेई की सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों से अदावत रही है।

शिया मौलाना थे खामनेई के पिता अयातुल्ला अली खामनेई के पिता धार्मिक शहर मशाद में शिया मौलाना थे। शिया मुसलमानों के पवित्र शहर कौम में पढ़ाई करते हुए खामनेई, अयातुल्ला खोमैनी के संपर्क में आए थे। खोमैनी जीवनभर उनके सरपरस्त रहे।

ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटाने के बाद अयातुल्ला खौमैनी ने ईरान में इस्लामी शासन की स्थापना की थी। खोमैनी के शिखर पर पहुंचने के साथ खामनेई की अहमियत और बढ़ गई। धार्मिक मिजाज के खामनेई की पढ़ने में काफी दिलचस्पी थी। जून 2025 में ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद से खामनेई किसी गुप्त ठिकाने पर रहने लगे हैं। उनके दो बेटियां और चार बेटे हैं।