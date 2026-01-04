ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, खामेनेई ने दंगाइयों को दी कड़ी चेतावनी, मृतक संख्या 10 हुई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि दंगाइयों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। जाहिर है कि खामेनेई ने देश में चल रहे प्रदर्शनों में शामिल लोगों को कड़ा दंड दिए जाने का संदेश दिया है।

पता चला है कि सरकार ने सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों से कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया है। इस बीच हिंसा और अराजकता के माहौल में दो और लोगों के मरने की सूचना है, इन्हें मिलाकर हफ्ते भर के प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।

ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता की प्रतिक्रिया पहली बार सामने आई है। इस बीच राजधानी तेहरान समेत देश के बाकी शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में कमी नहीं आई है। देश की कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था, रियाल की गिरती कीमत और महंगाई से परेशान लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन प्रदर्शनों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को बर्बर तरीके से मारा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का दमन नहीं रुका तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए आएगा। लेकिन ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अमेरिका ईरान में किस तरह का हस्तक्षेप करेगा।

ताजा विरोध प्रदर्शन 2022 में हफ्तों चले महिलाओं के आंदोलन के बाद सरकार का सबसे बड़ा विरोध है। 2022 में 22 वर्षीय युवती महसा अमीनी को सिर खोलकर सड़क पर आने के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद में पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। हिरासत में महसा की मौत के बाद ईरान में कट्टरपंथी सरकार का विरोध भड़क उठा था और तमाम शहरों में महिलाओं ने सार्वजनिक स्थलों पर अपने बाल काटकर और हिजाब जलाकर विरोध प्रदर्शित किया था।

शनिवार को तेहरान में लोगों के समूह को संबोधित करते हुए खामेनेई ने शहरों में फैल रही अशांति पर निराशा जताई। कहा कि दंगाइयों की वजह से विश्व में ईरान की छवि को नुकसान हो रहा है और देश की मुद्रा रियाल गिर रही है।

कहा, सरकारी अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं। लेकिन दंगाइयों से कोई बात नहीं होगी, उन्हें उनकी सही जगह पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, ईरान के दुश्मन रियाल को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य कर रहे हैं। ऐसे दंगाइयों को दुश्मन ताकतें हर तरह का समर्थन दे रही हैं। ये दंगाई इस्लाम का नाम लेकर इस्लामिक राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की साजिश में शामिल हैं।