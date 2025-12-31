चीन के आगे नहीं झुके भारत और अमेरिका, बीजिंग में कर ली क्वाड देशों की मीटिंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया और जापान, इन क्वाड देशों के राजदूतों ने 'एक गैर क्वाड देश' चीन में एक दुर्लभ सार्वजनिक बैठक आयोजित की।

बीजिंग में अमेरिकी दूतावास में हुई बैठक के बाद अमेरिकी राजदूत डेविड पड्र्यू ने कहा कि चार सदस्य देशों अमेरिका, आस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच संबंध स्थिर और मजबूत बने हुए हैं।

बीजिंग में क्वाड देशों की मीटिंग

बीजिंग में मंगलवार, 30 दिसंबर को बैठक में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत शामिल हुए। लेकिन भारतीय दूतावास ने अभी तक इस बैठक पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अमेरिकी दूतावास की तरफ से आयोजित बैठक में अमेरिकी राजदूत डेविड पड्र्यू ने एक फोटो के साथ जारी एक पोस्ट में कहा, ''क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (क्वाड) एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में एक सकारात्मक शक्ति है।''