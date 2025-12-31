ये हैं दुनिया की 10 सबसे बड़ी बीमा कंपनियां, LIC का नंबर कौन-सा? पहले पायदान पर इस बूढ़े अरबपति की फर्म

नई दिल्ली। इंश्योरेंस सेक्टर में हजारों कंपनियां सर्विस देती हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनियां खास तरह के इंश्योरेंस में स्पेशलाइजेशन वाली हैं, जबकि कुछ कई अन्य तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। बड़ी कंपनियां आम तौर पर सभी तरह के इंश्योरेंस देती हैं, जैसे कि लाइफ, प्रॉपर्टी और कैजुअल्टी, हेल्थ और बिजनेस इंश्योरेंस। मगर दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी हैं? आइए जानते हैं।

रेवेन्यू के हिसाब से टॉप 10 ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां (2024)

क्रम संख्या कंपनी रेवेन्यू (मिलियन डॉलर) देश 1. बर्कशायर हैथवे 371,433 अमेरिका 2. चाइना लाइफ इंश्योरेंस 160,277 चीन 3. पिंग एन इंश्योरेंस 158,627 चीन 4. अलायंज 123,148 जर्मनी 5. स्टेट फार्म इंश्योरेंस 122,951 अमेरिका 6. एलआईसी 104,971 भारत 7. एक्सा 98,686 फ्रांस 8. पीपल्स इंश्योरेंस कंपनी ऑफ चाइना 86,478 चीन 9. प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस 75,372 अमेरिका 10. जापान पोस्ट होल्डिंग्स 75,230 जापान

नंबर 1 पर वॉरेन बफेट की कंपनी

ऊपर बताई गई लिस्ट ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में शामिल कंपनियों के एनालिसिस पर आधारित है। इनमें पहले नंबर पर वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे है, जिसके चेयरमैन 95 वर्षीय वॉरेन बफेट हैं। उन्होंने कंपनी के सीईओ का पद छोड़ने का एलान कर दिया है।उनकी बर्कशायर हैथवे प्रॉपर्टी/कैजुअल्टी इंडस्ट्री में इंश्योरेंस सर्विस देती है।

एलआईसी भारत में नंबर 1

एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटल 5.43 लाख करोड़ रुपये है। एलआईसी एक सरकारी कंपनी है, जिसके पास करीब 55 लाख करोड़ रुपये की एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) है।

एलआईसी की शुरुआत 1 सितंबर 1956 को हुई थी, जब भारत की संसद ने लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास करके भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया था।

LIC बहुत बड़े कस्टमर बेस को सर्विस देती है। इसके 25 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं।