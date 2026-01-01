पालतू जहरीले सांप को हाथ से खाना खिलाना चीनी व्यक्ति पर पड़ा भारी, काटना पड़ा...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजिंग के एक आदमी को पालतू जहरीले सांप को हाथ से खाना खिलाना भारी पड़ गया। उसे अपना अंगूठा कटवाना पड़ा। हुआंग नाम का यह व्यक्ति सांप को हाथ से खाना खिला रहा था, क्योंकि वह बीमार पड़ गया था और खुद से खा नहीं पा रहा था। तभी सांप ने उसकी उंगली में अपने दांत गड़ा दिए।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, जहर से उसके खून के थक्के जमने लगे, जिससे काटे गए अंगूठे में नेक्रोसिस हो गया। टिशू को ज़्यादा नुकसान होने की वजह से, डॉक्टरों को अंगूठे सर्जरी करनी पड़ी। सांपों से रहा बचपन से लगाव हुआंग के हवाले से कहा गया, "जहर ने मेरे खून जमने के फंक्शन को बुरी तरह से खराब कर दिया था। मेरे अंगूठे में नेक्रोसिस हो गया था और डॉक्टरों ने उसे काटने का फैसला किया।" हुआंग को बचपन से ही सांपों से लगाव था और उन्होंने एक लंबे नाक वाले वाइपर को पालतू जानवर के तौर पर रखने का फैसला किया।

चीन बढ़ा खतरनाक जानवर पालने का चलन चीनी लोककथाओं में इस सांप को पांच कदम वाला सांप कहा जाता है। यह इतना जहरीला माना जाता है कि अगर यह किसी को काट ले तो वह पांच कदम के अंदर मर जाएगा। हाल के सालों में चीन में लोग अजीब और अक्सर खतरनाक जानवरों को पालतू जानवर के तौर पर रखने का चलन बढ़ रहा है।