    पालतू जहरीले सांप को हाथ से खाना खिलाना चीनी व्यक्ति पर पड़ा भारी, काटना पड़ा...

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:01 PM (IST)

    बीजिंग में हुआंग नामक व्यक्ति को अपने पालतू जहरीले सांप को हाथ से खाना खिलाना महंगा पड़ा। बीमार सांप को खिलाते समय उसने हुआंग के अंगूठे में काट लिया। ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजिंग के एक आदमी को पालतू जहरीले सांप को हाथ से खाना खिलाना भारी पड़ गया। उसे अपना अंगूठा कटवाना पड़ा। हुआंग नाम का यह व्यक्ति सांप को हाथ से खाना खिला रहा था, क्योंकि वह बीमार पड़ गया था और खुद से खा नहीं पा रहा था। तभी सांप ने उसकी उंगली में अपने दांत गड़ा दिए।

    साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, जहर से उसके खून के थक्के जमने लगे, जिससे काटे गए अंगूठे में नेक्रोसिस हो गया। टिशू को ज़्यादा नुकसान होने की वजह से, डॉक्टरों को अंगूठे सर्जरी करनी पड़ी।

    सांपों से रहा बचपन से लगाव

    हुआंग के हवाले से कहा गया, "जहर ने मेरे खून जमने के फंक्शन को बुरी तरह से खराब कर दिया था। मेरे अंगूठे में नेक्रोसिस हो गया था और डॉक्टरों ने उसे काटने का फैसला किया।" हुआंग को बचपन से ही सांपों से लगाव था और उन्होंने एक लंबे नाक वाले वाइपर को पालतू जानवर के तौर पर रखने का फैसला किया।

    चीन बढ़ा खतरनाक जानवर पालने का चलन

    चीनी लोककथाओं में इस सांप को पांच कदम वाला सांप कहा जाता है। यह इतना जहरीला माना जाता है कि अगर यह किसी को काट ले तो वह पांच कदम के अंदर मर जाएगा। हाल के सालों में चीन में लोग अजीब और अक्सर खतरनाक जानवरों को पालतू जानवर के तौर पर रखने का चलन बढ़ रहा है।

    एक डॉक्टर के हवाले से कहा गया, "उदाहरण के लिए, छिपकलियों के मल से साल्मोनेला फैल सकता है, जिससे लोगों को बुखार और दस्त या इससे भी बुरी बीमारी हो सकती है। मार्मोट्स रेबीज वायरस फैला सकते हैं, जिससे 60 प्रतिशत मौत की संभावना होती है।"

    उन्होंने आगे कहा, "हम गर्भवती महिलाओं, पांच साल से कम उम्र के बच्चों, सीनियर सिटिजन्स और कमजोर इम्यूनिटी वाले या बेसिक बीमारियों वाले लोगों को विदेशी पालतू जानवर पालने से बचने की सलाह देते हैं।"

