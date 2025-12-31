100 बच्चों का पिता, 20 और की तैयारी: चीन के अरबपति की 'सनक'

Language
    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:58 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के एक अरबपति जू बो ने अपनी कंपनी डुओयी नेटवर्क के माध्यम से वीडियो गेम में अपनी पहचान बनाई है।

    लेकिन उनकी असली पहचान है 100 बच्चों के पिता होने की। अब वह 20 और बच्चों की तैयारी कर रहे हैं, जो अमेरिका में सरोगेसी के माध्यम से पैदा होंगे।

    अरबपति की 'सनक'

    जू बो की इस 'सनक' के पीछे का कारण है उनकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को तैयार करना। उनका कहना है कि वह अपनी 1.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति अपने देश में पैदा हुए बच्चे को नहीं देना चाहते हैं, बल्कि अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को देना चाहते हैं।

    सरोगेसी का इतिहास

    वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, जू बो ने अमेरिका में सरोगेसी के माध्यम से 100 से अधिक बच्चे पैदा किए हैं। उनका कहना है कि वह अपने बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाला जीवन देना चाहते हैं।

    एलन मस्क और पावेल डुरोव के नक्शे-कदम पर

    जू बो एलन मस्क और पावेल डुरोव के नक्शे-कदम पर चल रहे हैं। उनका कहना है कि वह अपने बच्चों को अपने बिजनेस को संभालने के लिए तैयार करना चाहते हैं। उन्होंने भविष्य में अपने अमेरिकी बच्चों की मस्क के बच्चों से शादी करने के बारे में भी सपना देखा है।

    विरोध और खंडन

    जू बो की इस 'सनक' का विरोध भी हो रहा है। उनकी पूर्व प्रेमिका ने आरोप लगाया है कि दुनिया भर में उनके 300 बच्चे हैं, हालांकि इस दावे का उनकी कंपनी ने खंडन किया है।