    पाकिस्तानी मूल की चीनी इन्फ्लुएंसर फैन जिहे ने फैन से की शादी, वायरल हुई प्रेम कहानी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:13 PM (IST)

    पाकिस्तानी मूल की चीनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैन जिहे ने अपने एक प्रशंसक से शादी करने की घोषणा की है। फैन को पाकिस्तान में एक कार्डबोर्ड बॉक्स में लावारिस पाया गया था जिसके बाद एक चीनी दंपत्ति ने उसे गोद ले लिया। साल 2023 में नूडल्स खाते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद वे काफी लोकप्रिय हो गईं। उन्होंने 17 सितंबर को अपने मंगेतर से शादी की।

    पाकिस्तानी मूल की चीनी इन्फ्लुएंसर फैन जिहे ने फैन से की शादी (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी मूल की एक चीनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैन जिहे ने अपने फॉलोअर से शादी का एलान कर दिया है। उनके इस एलान के बाद पाकिस्तान और चीन में उनके फैंस का दिल जीत लिया है।

    साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, 20 साल की फैन जिह को पाकिस्तान में एक कार्डबोर्ड बॉक्स में लावारिस हालत में पाया गया था, जिसके बाद उसे वहां काम करने वाले एक निःसंतान चीनी दंपत्ति ने गोद ले लिया और उसकी परवरिश हेनान प्रांत के ग्रामीण इलाके में हुई।

    2023 में वायरल हुईं फैन जिहे

    साल 2023 के अंत में उसके जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया जब हेनान के मजबूत लहजे में नूडल्स खाते हुए उसका एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ, जिससे चीनी सोशल मीडिया पर उसके 18 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो गए।

    खेती का ऑनलाइन प्रमोशन करती हैं फैन जिहे

    अपनी खूबसूरती और साधारण पृष्ठभूमि के लिए जानी जाने वाली, फैन जिहे अपने सोशल मीडिया पर ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई वीडियो साझा करती हैं और स्थानीय ग्रामीण फसलों का ऑनलाइन प्रचार करती हैं। उनके मंगेतर, जो उनके प्रशंसक भी हैं, उनकी दयालुता पर मोहित हो गए।

    मंगेतर ने नौकरी छोड़ बढ़ाया मदद का हाथ

    दोनों की मुलाकात आपसी दोस्तों के जरिए संयोग से हुई और धीरे-धीरे दोनों में प्यार हो गया। ल्यू ने फैन की बढ़ती ऑनलाइन मौजूदगी का समर्थन करने, उन्हें संभालने, वीडियो एडिट करने और उसके माता-पिता को उनके खेत में सहायता करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी।

    फैन जिहे ने मंगेतर संग रचाई शादी

    तीन साल साथ रहने के बाद, फैन ने सोशल मीडिया पर अपनी आगामी शादी की घोषणा की, जो 17 सितंबर को हुई। शादी की तस्वीरों और लाइव स्ट्रीम में दिखाया गया कि कैसे इस जोड़े ने एक साधारण, पारंपरिक समारोह का विकल्प चुना, जिसका दोनों परिवारों ने समर्थन किया।

