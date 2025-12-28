Language
    चीन ने बना दी दुनिया की लंबी एक्सप्रेस वे टनल, अब 4 घंटे का सफर 20 मिनट में होगा पूरा

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:22 PM (IST)

    Hero Image

    चीन ने बना दी दुनिया की लंबी एक्सप्रेवे टनल। (फोटो- इंटरनेट मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने एक तकनीक के मामले में एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी दूरी का एक्सप्रेसवे टनल शुरू हो गई है।

    बताया जा रहा है कि टनल की लंबाई 22.13 किलोमीटर है। इसके निर्माण के बाद से तियानशान शेंगली टनल से पर्वतों को पार करने में लगने वाला 4 घंटों का सफर घटकर अब केवल 20 मिनट का रह गया है।

    पांच साल पहले शुरू हुआ था काम

    जानकारी के अनुसार, इस टनल के निर्माण का काम 2020 में शुरू हुआ था। यह टनल 324 किमी लंबे उरुमकी-युली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। बता दें कि एक्सप्रेसवे से उरुमकी और कोरला के बीच लगने वाला समय 7 घंटे से घटकर 3 घंटे रह गया है।

    चीन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा

    गौरतलब है कि इससे पहले भी दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेवे टनल चीन में ही 18.04 किलोमीटर लंबी थी। एक्सप्रेसवे और टनल प्रोजेक्ट की लागत करीब 60 हजार करोड़ रुपए आई है।

