चीन ने बना दी दुनिया की लंबी एक्सप्रेस वे टनल, अब 4 घंटे का सफर 20 मिनट में होगा पूरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन ने एक तकनीक के मामले में एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी दूरी का एक्सप्रेसवे टनल शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि टनल की लंबाई 22.13 किलोमीटर है। इसके निर्माण के बाद से तियानशान शेंगली टनल से पर्वतों को पार करने में लगने वाला 4 घंटों का सफर घटकर अब केवल 20 मिनट का रह गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें