चीन में अंतरिक्ष मिशन से लौटने के बाद मादा चूहे ने बच्चों को दिया जन्म

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर हाल ही में भेजे गए एक मिशन में शामिल चार चूहों में से एक मादा चूहे ने पृथ्वी पर स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, चार चूहों (दो नर और दो मादा) को 31 अक्टूबर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। 14 नवंबर को पृथ्वी पर लौटने से पहले उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन पर एक विशेष आवास में रखा गया था।

10 दिसंबर को दिया बच्चों को जन्म वापसी के बाद, एक मादा चूहे ने गर्भधारण किया और 10 दिसंबर को नौ बच्चों को जन्म दिया। इनमें से छह नवजात जीवित हैं, जो एक सामान्य दर मानी जाती है। मादा चूहा सामान्य रूप से अपने बच्चों को दूध पिला रही है और बच्चे सक्रिय और स्वस्थ हैं।