    कनाडा में उड़ान से पहले AI के पायलट ने पी शराब, पुलिस ने हिरासत में लिया; दिल्ली आ रही थी फ्लाइट

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:11 PM (IST)

    कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर 23 दिसंबर 2025 को एअर इंडिया के एक पायलट को शराब की महक आने के कारण हिरासत में लिया गया। पायलट दिल्ली जाने वाली AI186 फ्ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    पायलट दिल्ली जाने वाली फ्लाइट संचालित करने वाला था। (फाइल फोटो)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया जब एअर इंडिया के एक पायलट को शराब की महक आने की वजह से हिरासत में ले लिया गया। यह घटना 23 दिसंबर 2025 को हुई।

    पायलट दिल्ली जाने वाली फ्लाइट संचालित करने वाला था, लेकिन उड़ान भरने से ठीक पहले यह मामला सामने आया, जिससे फ्लाइट में देरी हो गई।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप में एक कर्मचारी ने पायलट को शराब खरीदते या उसकी महक महसूस करते देखा था। कर्मचारी ने तुरंत कनाडाई अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों ने पायलट का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया, जिसमें वे फेल हो गए। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

    क्या है पूरा मामला?

    यह फ्लाइट एअर इंडिया की AI186 थी, जो वैंकूवर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि क्रिसमस के मौके पर ड्यूटी फ्री में वाइन की टेस्टिंग चल रही थी और पायलट ने गलती से चख लिया हो सकता है।

    दूसरी रिपोर्ट्स में सिर्फ शराब की महक का जिक्र है। सच्चाई जो भी हो, कनाडाई अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज से पायलट की पहचान की और उन्हें विमान तक पहुंचने से पहले रोक लिया।

    पायलट को फ्लाइट रोस्टर से हटा दिया गया। सुरक्षा नियमों के तहत एक वैकल्पिक पायलट को बुलाया गया, जिसकी वजह से फ्लाइट में आखिरी समय पर देरी हुई। यात्रियों को काफी असुविधा हुई, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर रही।

    एअर इंडिया ने बयान में क्या कहा?

    एअर इंडिया ने इस मामले पर बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि 23 दिसंबर 2025 को वैंकूवर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI186 में आखिरी समय पर देरी हुई क्योंकि कॉकपिट क्रू के एक सदस्य को उड़ान से पहले हटा दिया गया। कनाडाई अधिकारियों ने पायलट की ड्यूटी के लिए फिटनेस पर सवाल उठाए, जिसके बाद उन्हें आगे की जांच के लिए ले जाया गया।

    कंपनी ने आगे कहा, "सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक, एक वैकल्पिक पायलट को ड्यूटी पर लगाया गया, जिससे देरी हुई। एअर इंडिया यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट करती है और स्थानीय अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। जांच पूरी होने तक पायलट को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है।"

