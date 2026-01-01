कनाडा में उड़ान से पहले AI के पायलट ने पी शराब, पुलिस ने हिरासत में लिया; दिल्ली आ रही थी फ्लाइट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया जब एअर इंडिया के एक पायलट को शराब की महक आने की वजह से हिरासत में ले लिया गया। यह घटना 23 दिसंबर 2025 को हुई।

पायलट दिल्ली जाने वाली फ्लाइट संचालित करने वाला था, लेकिन उड़ान भरने से ठीक पहले यह मामला सामने आया, जिससे फ्लाइट में देरी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप में एक कर्मचारी ने पायलट को शराब खरीदते या उसकी महक महसूस करते देखा था। कर्मचारी ने तुरंत कनाडाई अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों ने पायलट का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया, जिसमें वे फेल हो गए। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

क्या है पूरा मामला? यह फ्लाइट एअर इंडिया की AI186 थी, जो वैंकूवर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि क्रिसमस के मौके पर ड्यूटी फ्री में वाइन की टेस्टिंग चल रही थी और पायलट ने गलती से चख लिया हो सकता है।

दूसरी रिपोर्ट्स में सिर्फ शराब की महक का जिक्र है। सच्चाई जो भी हो, कनाडाई अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज से पायलट की पहचान की और उन्हें विमान तक पहुंचने से पहले रोक लिया। पायलट को फ्लाइट रोस्टर से हटा दिया गया। सुरक्षा नियमों के तहत एक वैकल्पिक पायलट को बुलाया गया, जिसकी वजह से फ्लाइट में आखिरी समय पर देरी हुई। यात्रियों को काफी असुविधा हुई, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर रही। एअर इंडिया ने बयान में क्या कहा? एअर इंडिया ने इस मामले पर बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि 23 दिसंबर 2025 को वैंकूवर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI186 में आखिरी समय पर देरी हुई क्योंकि कॉकपिट क्रू के एक सदस्य को उड़ान से पहले हटा दिया गया। कनाडाई अधिकारियों ने पायलट की ड्यूटी के लिए फिटनेस पर सवाल उठाए, जिसके बाद उन्हें आगे की जांच के लिए ले जाया गया।