सबसे युवा से लेकर पहले मुस्लिम मेयर तक... जोहरान ममदानी की जीत क्यों है खास?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क शहर के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। यहां पर हुए मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने इतिहास रच दिया और वह शहर के पहले और सबसे युवा मेयर बने। 34 साल के जोहरान ममदानी डेमोक्रेट्स पार्टी से आते हैं और वह अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यूयॉर्क शहर के पहले भारतीय मूल के पहले दक्षिण एशियाई मेयर बने हैं। इस चुनाव में कुल दो लाख से अधिक मतदाताओं ने हिस्सा लिया। ममदानी ने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमों को हराया। जीत के बाद ममदानी ने किया पोस्ट बता दें कि ममदानी की जीत ने अमेरिका के सबसे बड़े शहर में पीढ़ीगत और वैचारिक बदलाव को मजबूत किया है। इस शहर में मेयर के चुनाव को लंबे समय से पूंजीवाद का गढ़ माना जाता रहा है। ममदानी ने अपनी जीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि अगला और अंतिम पड़ाव सिटी हॉल है।