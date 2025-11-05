'नेहरू जी के शब्द याद आ रहे हैं...', ममदानी ने विक्ट्री स्पीच में क्यों किया पूर्व पीएम का जिक्र?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी ने बुधवार को चुनाव में अपनी जीत के जश्न में जवाहरलाल नेहरू के 1947 के मशहूर भाषण 'भाग्य से मिलन' (Tryst With Destiny) का जिक्र किया।

ममदानी ने भारत की आजादी पर दिए गए भाषण में नेहरू के शब्दों का हवाला दिया, "मुझे जवाहर लाल नेहरू के शब्द याद आ रहे हैं। इतिहास में एक ऐसा क्षण बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से दमित एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात, न्यूयॉर्क ने ठीक यही किया है। यह नया युग स्पष्टता, साहस और दूरदर्शिता की मांग करता है, किसी बहाने की नहीं।"