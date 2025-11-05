'नेहरू जी के शब्द याद आ रहे हैं...', ममदानी ने विक्ट्री स्पीच में क्यों किया पूर्व पीएम का जिक्र?
ममदानी के भाषण के अंत में 'धूम मचाले' गाने का संगीत बजाया गया। जैसे ही उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच खत्म की, बैकग्राउंड में इस बॉलीवुड फिल्म का टाइटल म्यूजिक शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी ने बुधवार को चुनाव में अपनी जीत के जश्न में जवाहरलाल नेहरू के 1947 के मशहूर भाषण 'भाग्य से मिलन' (Tryst With Destiny) का जिक्र किया।
ममदानी ने भारत की आजादी पर दिए गए भाषण में नेहरू के शब्दों का हवाला दिया, "मुझे जवाहर लाल नेहरू के शब्द याद आ रहे हैं। इतिहास में एक ऐसा क्षण बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से दमित एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात, न्यूयॉर्क ने ठीक यही किया है। यह नया युग स्पष्टता, साहस और दूरदर्शिता की मांग करता है, किसी बहाने की नहीं।"
भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने मंगलवार रात न्यूयॉर्क शहर के सबसे कम उम्र के मेयर बनकर इतिहास रच दिया। वह इस पद को हासिल करने वाले पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई प्रवासी भी हैं। ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा को हराकर 50.4 प्रतिशत वोट हासिल किए।
सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, ममदानी ने आर्थिक असमानता और जीवन-यापन की लागत से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के वादों के साथ चुनाव लड़ा। उन्होंने किराए पर स्थिर घरों में रहने वालों के लिए किराए पर रोक, किफायती आवास निर्माण, मुफ़्त और तेज़ बस सेवा, मुफ़्त चाइल्डकैअर, ऊँची खाद्य लागतों को कम करने के लिए शहर के स्वामित्व वाली किराना दुकानें और अमीरों पर करों में वृद्धि का वादा किया।
Zohran Mamdani's victory speech just ended with the closing song "Dhoom Machale" 😱 pic.twitter.com/DJfFLFXcOz— Saib Bilaval (@SaibBilaval) November 5, 2025
