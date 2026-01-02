Language
    नाजी सैल्यूट या कुछ और? जोहरान ममदानी का ये इशारा हो रहा वायरल 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:27 PM (IST)

    न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी अपने उद्घाटन समारोह में एक हाथ के इशारे को लेकर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में उनके दाहिने हाथ ...और पढ़ें

    न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके उद्घाटन समारोह के क्लिप वायरल हो गए हैं, जिसमें भारतीय मूल के ममदानी को कुछ देर के लिए अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर भीड़ को हाथ हिलाते हुए दिखाया गया।

    कुछ MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) समर्थकों ने दावा किया कि ममदानी का यह इशारा नाजी सलाम जैसा लग रहा था। कुछ लोगों ने तो इसकी तुलना 20 जनवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के लिए एक उद्घाटन रैली के दौरान अरबपति एलन मस्क द्वारा किए गए इशारे से भी की।

    ममदानी ने नहीं दिया कोई जवाब

    न्यूयॉर्क के मेयर के ऑफिस ने ऑनलाइन दावों पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कई ऑनलाइन यूजर्स ने ममदानी का बचाव किया और नाजी सैल्यूट के दावों को गुमराह करने वाला और राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। इंटरनेट यूजर्स ने बताया कि उनका यह इशारा उस समय सामने आया जब ममदानी भीड़ को संबोधित करते समय किसी बात पर जोर दे रहे थे।

    सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन आया?

    वायरल हो रहे इस क्लिप में ममदानी मुस्कुराते हुए भीड़ का शुक्रिया अदा करते दिख रहे हैं। वह हाथ हिलाने से पहले अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखते हैं। एक इंटरनेट यूजर ने एक्स पर ममदानी का वायरल क्लिप पोस्ट किया और लिखा, "जब एलन भीड़ के लिए अपनी सहानुभूति दिखाते हैं तो वह "नाजी" कहलाते हैं। जब ममदानी ऐसा करते हैं तो यह बिल्कुल ठीक है।"

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "मैं कांप रहा हूं। जोहरान ममदानी ने अभी नाजी सैल्यूट किया। नियम तो नियम होते हैं। उसे कैंसिल करो।" MAGA समर्थकों का विरोध करते हुए, दूसरों ने ममदानी के हावभाव का बचाव किया और इस मूवमेंट को एक जोशीली लहर बताया जिसका इस्तेमाल आमतौर पर भाषणों के दौरान किया जाता है।

