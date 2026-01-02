Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भारतवंशी ममदानी ने ली न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद की शपथ, अपने भाषण में लोगों से किए ये वादे

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:16 AM (IST)

    भारतीय मूल के 34 वर्षीय जोहरान ममदानी ने एक निजी समारोह में न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में शपथ ली। उत्साहित भीड़ को संबोधित करते हुए ममदानी न ...और पढ़ें

    Hero Image

    एपी, न्यूयार्कभारतीय मूल के 34 वर्षीय जोहरान ममदानी ने एक निजी समारोह में न्यूयर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में शपथ ली। ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर का नेतृत्व करने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम बन गए हैं। ममदानी ने कुरान पर हाथ रख शपथ ली। न्यूयर्क शहर के किसी मेयर को पहली बार कुरान की शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह में उनका परिवार और करीबी सलाहकार ही शामिल हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     यहां ली शपथ

    उन्होंने एक पुराने सबवे स्टेशन में आयोजित एक निजी समारोह में औपचारिक रूप से शपथ ली। यह ऐतिहासिक स्टेशन, जो न्यूयार्क शहर की सबसे पुरानी भूमिगत परिवहन लाइन के मूल पड़ावों में से एक है, 1945 से बंद है और इसे आम जनता के लिए बहुत कम खोला जाता है।

    ममदानी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायर और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महमूद ममदानी के पुत्र हैं। उनका जन्म और पालन-पोषण युगांडा के कंपाला में हुआ और सात वर्ष की आयु में वे परिवार के साथ न्यूयार्क शहर आ गए। ममदानी को हाल हीमें 2018 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हुई।

    ममदानी ने पहले कहा था कि उनका शपथ ग्रहण समारोह शहर के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो न्यूयार्क के मेहनती लोगों को सर्वोपरि मानता है।

    इसके बाद दोपहर में सिटी हॉल के बाहर "कैन्यन ऑफ हीरोज" में भव्य सार्वजनिक उद्घाटन समारोह हुआ, जहां अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स (ममदानी के राजनीतिक प्रेरणा स्रोत) ने उन्हें दूसरी बार शपथ दिलाई। कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों की भीड़ जुटकर उत्साह से नारे लगाती रही। समारोह में प्रोग्रेसिव नेता जैसे एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्तेज भी मौजूद रहीं।

    उद्घाटन भाषण में बड़ा संकल्प

    उत्साहित भीड़ को संबोधित करते हुए ममदानी ने कहा, "आज से हम विस्तारपूर्ण और साहसी तरीके से शासन करेंगे। हम शायद हमेशा सफल न हों, लेकिन प्रयास करने के साहस की कमी का आरोप कभी नहीं लगेगा।"

    उन्होंने आगे कहा, "जो लोग मानते हैं कि बड़े सरकारी तंत्र का युग खत्म हो गया है, वे मेरी बात ध्यान से सुनें: सिटी हॉल अब न्यूयॉर्कवासियों के जीवन बेहतर बनाने में अपनी शक्ति का उपयोग करने से संकोच नहीं करेगा।"

    ममदानी ने शहर की विविधता का जश्न मनाया और सभी न्यूयॉर्कवासियों के लिए मेयर होने का वादा किया। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में सबवे और बस से स्कूल जाने और पत्नी के साथ पहली डेट की यादें साझा कीं।

    पूरे समारोह के दौरान, वक्ताओं ने उस विषय पर जोर दिया जिसने ममदानी को चुनाव में जीत दिलाई: शहर में जीवन यापन की उच्च लागत से जूझ रहे लाखों लोगों के उत्थान के लिए सरकारी शक्ति का उपयोग करने के प्रति समर्पण।

    सैंडर्स ने जोर देकर कहा कि ऐसा करना - आंशिक रूप से अमीरों पर कर बढ़ाकर - कट्टरपंथी नहीं होगा। उन्होंने भीड़ से कहा, "दुनिया के इतिहास के सबसे धनी देश में, लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना कोई क्रांतिकारी कदम नहीं है। यह सही और उचित कार्य है।"

    अपने शुरुआती भाषण में, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज ने कहा कि ममदानी श्रमिक वर्ग के प्रति समर्पित मेयर होंगे।