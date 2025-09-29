Language
    कौन था मिशिगन चर्च पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाला थॉमस सैनफोर्ड? अमेरिकी मरीन पुलिस में था शामिल

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:26 PM (IST)

    अमेरिका के मिशिगन में एक चर्च पर हुई गोलीबारी में चार लोगों की मृत्यु हो गई और आठ घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर थॉमस जैकोब सैनफोर्ड को मार गिराया। थॉमस ने चर्च का दरवाजा तोड़कर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी। पुलिस के अनुसार वह मरीन पुलिस में भी काम कर चुका था और उसके इरादे स्पष्ट नहीं हैं।

    Hero Image
    मिशिगन चर्च पर फायरिंग के बाद का मंजर। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में मिशिगन की चर्च पर अचानक हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हैं। गोली चलाने वाले संदिग्ध आरोपी थॉमस जैकोब सैनफोर्ड को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का मानना है कि थॉमस ने जानबूझकर चर्च पर फायरिंग की थी।

    पुलिस के अनुसार, थॉमस चर्च का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ और वहां मौजूद लोगों पर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। सूचना मिलते ही 30 सेकेंड में पुलिस मौके पर पहुंची और 8 मिनट में शूटर को मार गिराया।

    मरीन पुलिस में कर चुका है काम

    पुलिस ने संदिग्ध हमलावर के बारे में जानकारी जुटाई है। न्यायॉर्क टाइम्स के अनुसार, थॉमस ने पास के ही एक स्कूल से 2004 में पढ़ाई पूरी की थी। 2004-2008 के बीच उसने जेक नाम से मरीन पुलिस में भी सेवा थी।

    मरीन पुलिस का कहना है-

    सैनफोर्ड मैकेनिक का काम करता था। वो वाहन रिकवरी ऑपरेटर था, जिसे सर्जेंट के पद पर प्रमोट किया गया था। मरीन पुलिस में सेवा के दौरान उसे कई मेडल भी मिले। इस लिस्ट में मरीन कॉर्प्स गुड कंडक्ट मेडल, सी सर्विस डिप्लॉयमेंट रिबन, द इराक कैंपेन मेडल, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म सर्विस मेडल और नेशनल डिफेंस सर्विस मेडल का नाम शामिल है।

    मिशिगन फायरिंग

    अमेरिका के मिशिगन स्थित चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स के प्रमुख रसेल एम नेल्सन का निधन हो गया था। इसके अगले दिन नेल्सन को श्रृद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में लोग चर्च में इकट्ठा हुए थे। मगर, रविवार की सुबह लगभग 10:30 बजे थॉमस अपनी कार से चर्च का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसा और सभी पर अंधाधुंध गोलियां दाग दीं।

