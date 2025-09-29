कौन था मिशिगन चर्च पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाला थॉमस सैनफोर्ड? अमेरिकी मरीन पुलिस में था शामिल

अमेरिका के मिशिगन में एक चर्च पर हुई गोलीबारी में चार लोगों की मृत्यु हो गई और आठ घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर थॉमस जैकोब सैनफोर्ड को मार गिराया। थॉमस ने चर्च का दरवाजा तोड़कर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी। पुलिस के अनुसार वह मरीन पुलिस में भी काम कर चुका था और उसके इरादे स्पष्ट नहीं हैं।

पुलिस के अनुसार, थॉमस चर्च का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ और वहां मौजूद लोगों पर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। सूचना मिलते ही 30 सेकेंड में पुलिस मौके पर पहुंची और 8 मिनट में शूटर को मार गिराया।