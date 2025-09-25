अमेरिका में शटडाउन की आशंका, व्हाइट हाउस ने एजेंसियों को छंटनी के लिए तैयार रहने को कहा

व्हाइट हाउस ने संघीय एजेंसियों को छंटनी के लिए तैयार रहने को कहा है क्योंकि संघीय खर्चों की समयसीमा समाप्त होने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा डेमोक्रेटिक नेताओं के साथ खर्च समझौते की शर्तों पर बातचीत करने से इनकार करने के बाद यह धमकी दी गई है। व्हाइट हाउस ने कांग्रेस से अल्पकालिक समझौता करने का आह्वान किया है ताकि शटडाउन को रोका जा सके।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के साथ अगले हफ्ते से सरकारी शटडाउन को रोकने के लिए कोई समझौता नहीं होने की स्थिति में व्हाइट हाउस ने बुधवार रात संघीय एजेंसियों को बड़े पैमाने पर छंटनी के एक और दौर के लिए तैयार रहने को कहा।

दरअसल, संघीय खर्चों को संसदीय स्वीकृति की समयसीमा मंगलवार आधी रात को समाप्त होने वाली है और व्हाइट हाउस के इस अल्टीमेटम को डेमोक्रेटिक पार्टी पर दबाव डालने वाला माना जा रहा है। क्योंकि व्हाइट हाउस ने यह धमकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा डेमोक्रेटिक नेताओं के साथ खर्च समझौते की शर्तों पर बातचीत करने से इन्कार करने के कुछ घंटों बाद दी।

व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि यदि कांग्रेस शटडाउन को रोकने के लिए अल्पकालिक समझौता कर सकती है, तो संभावित बर्खास्तगी आवश्यक नहीं होगी। हाउस रिपब्लिकन ने इसी महीने इसे पारित कर दिया था, लेकिन सीनेट डेमोक्रेट्स ने इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे ट्रंप पर हेल्थ केयर सब्सिडी की समाप्ति की अवधि बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे थे।

व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय ने एक पत्र में कांग्रेस से एक अल्पकालिक उपाय अपनाने का आह्वान किया है जो नवंबर तक खर्चों के मौजूदा स्तर को बनाए रखेगा। इस तरह के कदम से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन को एक दीर्घकालिक समझौते पर बातचीत करने का समय मिल जाएगा, जिसके तहत 2026 के वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर व्हाइट हाउस ने संघीय एजेंसियों को शटडाउन के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। ऐसा होने पर कई महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और बुधवार से कई संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा जा सकता है।

ट्रंप प्रशासन ने इस अधिसूचना के साथ एजेंसियों को एक अतिरिक्त निर्देश भी दिया है, जिसमें उन्हें इस अवसर का उपयोग संघीय कर्मचारियों की छंटनी पर विचार के लिए करने को कहा गया है। नए मेमो में व्हाइट हाउस ने संघीय एजेंसियों के प्रमुखों से उन पदों को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जिनके लिए धन समाप्त हो गया है या अन्य कानूनों के तहत प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और जिन्हें ट्रंप के राजनीतिक एजेंडे के ''अनुरूप नहीं'' माना गया है। साथ ही कहा गया है, ''हमें उम्मीद है कि कांग्रेस में डेमोक्रेट्स शटडाउन नहीं करेंगे और ऊपर बताए गए कदम उठाने की जरूरत नहीं होगी।''

हालांकि, प्रशासन ने यह संकेत भी दिया कि 2026 के वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि को मंजूरी मिलने के बाद भी एजेंसियों को अपनी छंटनी योजनाओं में ''संशोधन'' करना चाहिए और उन्हें कानून द्वारा आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक ''न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या'' रखनी चाहिए। न्यूयार्क के डेमोक्रेट नेता व सीनेटर चक शूमर ने इस निर्देश पर व्हाइट हाउस की कड़ी आलोचना की और बुधवार देर रात एक बयान में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी को डराने का प्रयास बताया।