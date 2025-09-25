एस्केलेटर, टेलीप्राम्प्टर और फिर साउंड सिस्टम, UN में ट्रंप के साथ दो नहीं तीन कांड हुए

डोनल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपने साथ हुईं तीन भयावह घटनाओं की जांच की मांग की है जिन्हें उन्होंने नुकसान पहुंचाने की साजिश करार दिया। यूएन महासभा के वार्षिक सत्र को संबोधित करने पहुंचे ट्रंप उस समय बाल-बाल बचे जब वह पत्नी मेलानिया के साथ एस्केलेटर पर थे और वह अचानक बंद हो गया। उन्होंने टेलीप्रांप्टर और साउंड सिस्टम में खराबी का भी जिक्र किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मुख्यालय में अपने साथ हुईं उन तीन भयावह घटनाओं की जांच की मांग की है, जिन्हें उन्होंने नुकसान पहुंचाने की तिहरी साजिश करार दिया है। ट्रंप मंगलवार को यूएन महासभा के वार्षिक सत्र को संबोधित करने पहुंचे थे। यूएन मुख्यालय में जब वह अपनी पत्नी मेलानिया के साथ एस्केलेटर पर थे तब वह अचानक बंद हो गया था। उन्होंने संबोधन के दौरान टेलीप्रांप्टर और सभागार के साउंड सिस्टम में खराबी का भी जिक्र किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रंप ने बुधवार को अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, 'यूएन को खुद पर शर्म आनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में कल बड़ी अपमानजनक घटनाएं हुईं- एक-दो नहीं बल्कि तीन बहुत भयावह घटनाएं।' पहली घटना तब हुई, जब ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया मुख्यालय में मुख्य सभागार तक जाने के लिए एस्केलेटर पर चढ़े तब स्वचालित सीढि़यां अचानक रुक गईं, जिससे दोनों को सीढि़यां चढ़कर ऊपर जाना पड़ा।

जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए- ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'यह पलक झपकते ही रुक गया। अच्छी बात यह रही कि मेलानिया और मैं आगे की तरफ गिरे नहीं। हम दोनों ने मजबूती से हैंडरेल को पकड़ रखा था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। यह नुकसान पहुंचाने की साजिश थी।'

ट्रंप ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने लंदन टाइम्स की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, जिसमें बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर यूएन कर्मचारियों ने मजाक में कहा था कि वे एस्केलेटर को बंद कर सकते हैं।

टेलीप्रांप्टर हो गया था खराब इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जब यूएन महासभा के 80वें सत्र को संबोधित करने के लिए मंच पर चढ़े तो टेलीप्रांप्टर खराब हो गया। उन्होंने बगैर टेलीप्रांप्टर के 57 मिनट भाषण दिया। हालांकि 15 मिनट टेलीप्रांप्टर फिर से काम करने लगा था। ट्रंप ने कहा, 'अच्छी बात यह है कि भाषण को शानदार समीक्षाएं मिली हैं।'