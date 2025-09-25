लंदन के मेयर ने ट्रंप को सुनाई खरीखोटी, लैंगिक भेदभाव करने वाला और इस्लामोफोबिक बताया

लंदन के मेयर सादिक खान ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप नस्ली लैंगिक भेदभाव करने वाले और इस्लामोफोबिक व्यक्ति हैं। दरअसल मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि लंदन में एक बहुत ही खराब मेयर है और यह बहुत बदल गया है। यह शरिया कानून की ओर बढ़ रहा है।

पीटीआई, लंदन। लंदन के मेयर सादिक खान ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ''नस्ली, लैंगिक भेदभाव करने वाले और इस्लामोफोबिक व्यक्ति हैं। दरअसल, मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि लंदन में एक बहुत ही खराब मेयर है और यह बहुत बदल गया है। यह शरिया कानून की ओर बढ़ रहा है।

रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकी लंदन आ रहे हैं सादिक ने कहा, ''मुझे लगता है कि लोग सोच रहे होंगे कि इस मुस्लिम मेयर में ऐसा क्या है जो उदार, बहुसांस्कृतिक, प्रगतिशील और सफल शहर का नेतृत्व करता है। इसका मतलब है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में रह रहा हूं। मैं इस के लिए आभारी हूं कि रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकी लंदन आ रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जब इतने ज्यादा अमेरिकी लंदन आए हों। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी।''