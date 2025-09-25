Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लंदन के मेयर ने ट्रंप को सुनाई खरीखोटी, लैंगिक भेदभाव करने वाला और इस्लामोफोबिक बताया

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    लंदन के मेयर सादिक खान ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप नस्ली लैंगिक भेदभाव करने वाले और इस्लामोफोबिक व्यक्ति हैं। दरअसल मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि लंदन में एक बहुत ही खराब मेयर है और यह बहुत बदल गया है। यह शरिया कानून की ओर बढ़ रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड लंदन के मेयर ने ट्रंप को सुनाई खरीखोटी (फाइल फोटो)

     पीटीआई, लंदन। लंदन के मेयर सादिक खान ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ''नस्ली, लैंगिक भेदभाव करने वाले और इस्लामोफोबिक व्यक्ति हैं। दरअसल, मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि लंदन में एक बहुत ही खराब मेयर है और यह बहुत बदल गया है। यह शरिया कानून की ओर बढ़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकी लंदन आ रहे हैं

    सादिक ने कहा, ''मुझे लगता है कि लोग सोच रहे होंगे कि इस मुस्लिम मेयर में ऐसा क्या है जो उदार, बहुसांस्कृतिक, प्रगतिशील और सफल शहर का नेतृत्व करता है। इसका मतलब है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में रह रहा हूं। मैं इस के लिए आभारी हूं कि रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकी लंदन आ रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जब इतने ज्यादा अमेरिकी लंदन आए हों। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी।''

    ट्रंप और खान के बीच ताजा टकराव बुधवार को किंग चा‌र्ल्स तृतीय द्वारा आयोजित राजकीय यात्रा के समापन पर ब्रिटेन से वाशिंगटन लौटते समय एयर फोर्स वन पर की गई टिप्पणियों के बाद हुआ।

     लंदन के मेयर खान दुनिया के सबसे बुरे मेयरों में से एक- ट्रंप

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने विंडसर कैसल में राजकीय भोज में खान की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए कहा कि मैं उन्हें वहां नहीं चाहता था। मैंने उनसे वहां न आने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि लंदन के मेयर खान दुनिया के सबसे बुरे मेयरों में से एक हैं। खान ने राजकीय यात्रा से पहले ट्रंप पर विभाजनकारी, अति-दक्षिणपंथी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।