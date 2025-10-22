Language
    व्हाइट हाउस के अंदर चला बुलडोजर, राष्ट्रपति ट्रंप का क्या है प्लान?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:20 PM (IST)

    राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनल्ड ट्रंप लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं, जो पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींच रहा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर बुलडोजर चलाया गया है। बताया जा रहा है कि बुलडोजर व्हाइट हाउस के पूर्वी विंग में चलाया गया। ट्रंप व्हाइट हाउस के पूर्वी विंग में एक नया बॉलरूम बनवाना चाहते हैं।

    व्हाइट के भीतर ईस्ट विंग में बुलडोजर हुई तोड़फोड़।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डोनल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की कमान संभाली है, उस समय से ही वह चर्चा में बने हुए हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनल्ड ट्रंप लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं, जो पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींच रहा है।

    इन सब के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जो सभी को हैरान कर रहा है। दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के भीतर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि बुलडोडर व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग यानी पूर्वी भाग में गरजा। अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...

    व्हाइट हाउस के भीतर क्यों चला बुलडोजर?

    जानकारी के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के भीतर ईस्ट विंग में एक नया बॉलरूम बनवाना चाहते हैं। भवन के पूर्वी हिस्से में हुई ये तोड़फोड़ इसी का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस के भीतर 20 अक्तूबर को तोड़फोड़ शुरू की गई। इस दौरान विंग के छत, प्रवेश द्वार और खिड़कियों के अलावा कई इमारतों को गिराया गया। बता दें कि बॉलरूम एक बड़ा कमरा होता है, जिसका प्रयोग आम तौर पर सामूहिक आयोजनों के लिए किया जाता है।

    कितनी लागत से बनेगा प्रोजेक्ट?

    एपी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस पूरी योजना की लागत करीब 250 मिलियन डॉलर है। वहीं, इस प्रोजेक्ट को पिछले 10 सालों में राष्ट्रपति भवन में हुए किसी भी बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तोड़फोड़ की पुष्टि की गई है।

    व्हाइट हाउस में क्यों बॉलरूम बनाना चाहते हैं ट्रंप?

    गौरतलब है कि व्हाइट हाइस में बॉलरूम की सुविधा की मांग डोनल्ड ट्रंप लंबे समय से करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि व्हाइट हाउस में उचित राजकीय बॉलरूम की 150 वर्षों से आवश्यकता थी। बता दें कि रेंडरिंग में क्रिस्टल झूमर और कोरिंथियन स्तंभों के साथ एक सुनहरा इंटीरियर दिखाया गया है।

