व्हाइट हाउस के अंदर चला बुलडोजर, राष्ट्रपति ट्रंप का क्या है प्लान?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डोनल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की कमान संभाली है, उस समय से ही वह चर्चा में बने हुए हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनल्ड ट्रंप लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं, जो पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींच रहा है।

इन सब के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जो सभी को हैरान कर रहा है। दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के भीतर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि बुलडोडर व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग यानी पूर्वी भाग में गरजा। अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं...

व्हाइट हाउस के भीतर क्यों चला बुलडोजर? जानकारी के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के भीतर ईस्ट विंग में एक नया बॉलरूम बनवाना चाहते हैं। भवन के पूर्वी हिस्से में हुई ये तोड़फोड़ इसी का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस के भीतर 20 अक्तूबर को तोड़फोड़ शुरू की गई। इस दौरान विंग के छत, प्रवेश द्वार और खिड़कियों के अलावा कई इमारतों को गिराया गया। बता दें कि बॉलरूम एक बड़ा कमरा होता है, जिसका प्रयोग आम तौर पर सामूहिक आयोजनों के लिए किया जाता है।

कितनी लागत से बनेगा प्रोजेक्ट? एपी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस पूरी योजना की लागत करीब 250 मिलियन डॉलर है। वहीं, इस प्रोजेक्ट को पिछले 10 सालों में राष्ट्रपति भवन में हुए किसी भी बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तोड़फोड़ की पुष्टि की गई है।