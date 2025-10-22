'मैं समय की बर्बादी नहीं चाहता...', यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन से क्यों नहीं मिलना चाहते ट्रंप?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बैठक को रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह समय की बर्बादी होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस पर दबाव बनाए रखने की बात कर रहे हैं। यूरोपीय नेता ट्रंप के इस कदम से राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुतिन कूटनीति के नाम पर समय बर्बाद कर रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रस्तावित बैठक को फिलहाल टाल दिया है। उन्होंने कहा कि वह समय की बर्बादी नहीं चाहते।
यह फैसला यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की उनकी कोशिशों में एक नया मोड़ है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते हंगरी के बुडापेस्ट में पुतिन से मुलाकात की घोषणा की थी, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच सोमवार को हुई बातचीत के बाद यह प्लान रुक गया।
ट्रंप का कहना है कि वह बिना ठोस तैयारी के पुतिन से नहीं मिलना चाहते। दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दबाव बनाए रखने की बात कही है। उनका मानना है कि रूस तब ही बातचीत के लिए तैयार होता है, जब उस पर सैन्य या कूटनीतिक दबाव पड़ता है।
यूरोपीय नेताओं की क्या है चिंताएं?
यूरोपीय नेता ट्रंप के इस कदम से राहत महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पुतिन कूटनीति के बहाने समय बर्बाद कर रहा है, ताकि युद्ध के मैदान में बढ़त बनाए रखे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने यूक्रेन से रूस के कब्जे वाली जमीन छोड़ने की ट्रंप की सलाह का विरोध किया है। वे रूस की जमा की गई अरबों डॉलर की संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन की मदद के लिए करना चाहते हैं, भले ही इस कदम की वैधता पर सवाल उठ रहे हों।
यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति में नाटो अहम भूमिका निभा रहा है। बुधवार को ट्रंप नाटो महासचिव मार्क रुटे से मुलाकात करेंगे। वहीं, यूक्रेन का समर्थन करने वाले 35 देशों का गठबंधन 'कोएलिशन ऑफ द विलिंग' शुक्रवार को लंदन में बैठक करेगा।
ट्रंप की बदलती रणनीति?
ट्रंप की यूक्रेन युद्ध पर राय बार-बार बदल रही है। पहले वे यूक्रेन पर रियायत देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन पुतिन की जिद के बाद वे निराश हुए।
पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन रूस से अपनी सारी जमीन वापस ले सकता है, लेकिन पुतिन और जेलेंस्की से हालिया बातचीत के बाद उन्होंने दोनों पक्षों से युद्ध को मौजूदा स्थिति में रोकने की बात कही। रविवार को उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र को "बांटने" का सुझाव दिया, जिसमें ज्यादातर हिस्सा रूस के पास रहेगा।
रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने मंगलवार को साफ किया कि रूस युद्धविराम के खिलाफ है। उनका कहना है कि यह अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई सहमति के खिलाफ होगा। रूस अभी भी यूक्रेन का करीब पांचवां हिस्सा नियंत्रित करता है, और यूक्रेन इसे वापस लेने के लिए लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलों की मांग कर रहा है।
