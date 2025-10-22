'अगर दम है तो...', NO King प्रदर्शन पर खामेनेई ने फिर उड़ाया ट्रंप का मजाक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के खिलाफ 'No King' प्रदर्शन चल रहा है, जिसे लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप का मजाक उड़ाया है। उन्होंने ट्रंप को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ट्रंप में दम है तो इस प्रदर्शन को रोक कर दिखाएं।

ईरान के सुप्रीम लीडर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप को चैलेंज किया है। खामेनेई ने लिखा, "अगर उनमें क्षमता है तो, ट्रंप को पहले अमेरिका में खुद के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को बंद करवाना चाहिए।"

खामेनेई का ट्रंप को चैलेंज

खामेनेई ने आगे कहा-

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में 7 करोड़ लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है, तो उन्हें शांत करवाएं और घर वापस भेजें। दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करें।

ईरानी लीडर ने ठुकराया ट्रंप का प्रस्ताव

खामेनेई का यह बयान ट्रंप के ऑफर के बाद सामने आया है। हाल ही में इजरायल की संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के संकेत दिए थे, जिसे खामेनेई ने सिरे से नकार दिया है। साथ ही खामेनेई ने ट्रंप के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की बात को भी झूठा बताया है।

अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन

अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ट्रंप के खिलाफ No King प्रदर्शन चल रहा है। कई लोग हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। वाशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क और ट्रंप के गृह राज्य फ्लोरिडा में भी उनके खिलाफ भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं।