एप्सटीन फाइल्स को लेकर खुलासे तो हुए लेकिन अभी इन सवालों का जवाब ढूंढ़ रहे पीड़ित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेफरी एपस्टीन फाइल्स की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। अमेरिका ने पारदर्शिता की बात करते हुए इससे जुड़ी फाइल्स जारी कीं। इन खुलासों के बाद ऐसी कहानी धीरे-धीरे सामने आने लगी जिसे वॉशिंगटन ने कभी पूरा नहीं बताया था।

एजेंसियों ने माना कि वे अभी भी और मटेरियल खोज रही हैं। डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए और साथ ही यह भी साफ किया गया कि जारी की गई कुछ बातें सच नहीं थीं। जो तस्वीरें जारी की गईं उनमें ज्यादातर लोगों के चेहरों को छिपा दिया गया।

धीर-धीरे स्कैंडल होता गया बड़ा धीरे-धीरे यह साफ हो गया कि यह अब सिर्फ एपस्टीन के बारे में नहीं था या सिर्फ सेक्स ट्रैफिकिंग के बारे में भी नहीं था। यह उस बारे में था कि एपस्टीन की काली दुनिया इतने समय तक सबके सामने चलती रही और कितने नामचीन लोग और बड़ी संस्थाएं भी उसके सामने झुक गईं।

जैसे-जैसे और नाम सामने आए यह स्कैंडल और बड़ा होता गया। इसलिए नहीं कि फाइलों से जवाब मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि उनसे पता चला कि इसमें शामिल कितने लोग बच निकले थे। 2025: वह साल जब एपस्टीन फाइल्स का खुलासा हुआ एक समय ऐसा भी आया जब लग रहा था कि ट्रंप आखिरकार एपस्टीन के मामले को पीछे छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने एपस्टीन फाइल्स को जारी करने का फैसला तो किया लेकिन दस्तावेजों का ऐसा सिलसिला चला जो इतना अजीब था कि एफबीआई को भी सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि इनमें से कुछ नकली हैं। इतना ही नहीं DOJ ने उन्हें काली पट्टी लगाकर रिलीज किया।

खुलासे को लेकर उठ रहे सवाल जो फाइलें रिलीज की गईं वह साफ सुथरी नहीं थीं। इससे लोगों को लगने लगा कि अब पक्के सबूत कभी सामने नहीं आएंगे। लोगों को पता चल गया कि जो पावरफुल लोग होते हैं वह असल में कैसे काम करते हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने लाखों पेज जारी किए हैं, लेकिन इतना कुछ ब्लैक आउट किया गया है कि पीड़ित इस कांट-छांट को हजम नहीं कर पा रहे हैं। मानो लग रहा हो कि एक सिस्टम अभी भी ताकतवर लोगों की रक्षा कर रहा है, भले ही वह कबूल करने का नाटक कर रहा हो।