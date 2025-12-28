स्कूल गर्ल्स यूनिफॉर्म, सेक्स टॉयज... ऑनलाइन क्या-क्या सामान मंगवाता था जेफरी एपस्टीन? हुआ खुलासा
अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन की 2014-2019 की ऑनलाइन खरीदारी की 1,006 रसीदें सार्वजनिक की हैं। इनमें छात्राओं की स्कूल यूनिफॉर्म, प्रोस्टेट मसा ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी न्याय विभाग ने दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित 2014-2019 की उन 1,006 रसीदों को सार्वजनिक किया है। जिसमें उसने ऑनलाइन शॉपिंग की थी। इनमें छात्राओं की स्कूल यूनिफॉर्म, प्रोस्टेट मसाजर जैसे सेक्स टॉयज, वैजीफर्म गोलियां, बच्चों के लक्षित कपड़ों से लेकर यौन स्वास्थ्य उपकरणों तक की वस्तुएं शामिल हैं।
2014 से 2019 तक के इन रिकॉर्डों में जेफरी एपस्टीन की मैनहट्टन, वेस्ट पाम बीच और उनके निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स स्थित द्वीप पर डिलीवर हुईं।
रसीद में हैं इन चीजों का विवरण
रसीद के अनुसार, 2018 में एपस्टीन ने घर पर प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए उपयोग हेतु विपणन किया जाने वाला सोनिक प्रोस्टेट मसाजर मंगवाया। अप्रैल 2017 में उन्होंने वैजीफर्म योनि कसने वाली गोलियां खरीदीं। यह एक हर्बल सप्लीमेंट है और जिसे चिकनाई बढ़ाने, कामेच्छा बढ़ाने और दृढ़ता बढ़ाने के रूप में विज्ञापित किया जाता है।
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, एपस्टीन ने अमेजन से यूनिफॉर्म निर्माता चेरोकी से लड़कियों की चार मानक स्कूल यूनिफॉर्म खरीदीं, जिन्हें ईस्ट 71वीं स्ट्रीट पर स्थित उनके अपर ईस्ट साइड टाउनहाउस में भेजा गया था। इस ऑर्डर में फुल-बॉडी ड्रेस, ट्विल गर्ल्स शॉर्ट्स और टॉमी हिलफिगर की प्लीटेड स्कर्ट शामिल थी।
इसके अलावा एपस्टीन ने अगस्त 2018 में एक अनोखी काले-सफेद रंग की कैदी की पोशाक खरीदी, जो जुलाई 2019 में संघीय यौन तस्करी के आरोपों में उनकी गिरफ्तारी से लगभग दस महीने पहले की बात है। उसने जुलाई 2017 में एफबीआई की वर्दी, इजरायल रक्षा बलों की लड़ाकू पैंट, सौना टोपी और औपचारिक वस्त्र, जिसमें टक्सीडो और सहायक उपकरण भी खरीदे थे।
मिठाई का शौकीन था एपस्टीन
रसीद से यह भी पता चलता है कि एपस्टीन को प्रोसेस्ड मिठाइयों और स्नैक्स का बहुत शौक था। उसने रिंग डिंग्स, डेविल डॉग्स, कॉफी केक, चॉकलेट बार, कैंडी और कुकीज जैसी चीजें मंगवाई। इसके अलावा कुछ रसीदों में उसने सीपीएपी मशीन और उससे संबंधित सहायक उपकरण भी खरीदने का रिकॉर्ड मिला है।
एपस्टीन द्वारा सबसे अधिक बार मंगाई गई पुस्तक फिल्थी रिच, द जेफरी एपस्टीन स्टोरी' थी , जिसकी पांच प्रतियां खरीदी गईं। उसने अपने पूर्व पड़ोसी और सहयोगी, फिल्म निर्माता वुडी एलन की कई जीवनियां भी खरीदीं। इसके अलावा अन्य पुस्तकों में स्विस बैंकिंग गोपनीयता, अमरता, एडॉल्फ हिटलर, पश्चिमी तंत्र, लोलिता और व्लादिमीर नाबोकोव की कई पुस्तकें शामिल थीं।
