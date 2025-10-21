Language
    '155% टैरिफ लगा देंगे, जब तक...', ट्रेड डील के बीच ट्रंप की चीन को चेतावनी

    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:54 AM (IST)
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:54 AM (IST)

    अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर व्यापार समझौता नहीं हुआ तो 155% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन अमेरिका को टैरिफ के रूप में पैसे दे रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ एक उचित व्यापार समझौता हो सकता है।

    Hero Image

    टैरिफ पर ट्रंप ने फिर दी चीन को चेतावनी। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी। फेयर ट्रेड डील को लेकर उन्होंने कहा कि अगर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने हमारे साथ डील नहीं की, तो हम चीन पर 155 प्रतिशत का टैरिफ लगा देंगे।

    दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब ट्रंप व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ एक आवश्यक मिनिरल्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।

    चीन पर लगा देंगे 155% टैरिफ: ट्रंप

    ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि चीन हमारी बहुत इ्ज्जत करता है। वे हमें टैरिफ के रूप में पैसे दे रहे हैं। वे 55% टैरिफ दे रहे हैं, यह काफी ज्यादा पैसा है। चीन 1 नवंबर तक 155% दे सकता है, जब तक कि हम कोई डील न कर लें।

    ट्रंप बोले- कई देश उठाते रहे हैं अमेरिका का फायदा

    राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने कई देशों के साथ ट्रेड डील की है। उन्होंने दावा किया कि कई ऐसे देशों के साथ भी डील की गई, जो पहले अमेरिका का फायदा उठाते रहे हैं।

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम शायद चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अमेरिका एक शानदार फेयर ट्रेड डील करने जा रहा है। मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोग वहां होंगे। यह बहुत रोमांचक होगा। (एजेंसी इनपुट के साथ)

