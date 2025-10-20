Language
    दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और पाकिस्तान... दुनिया के इन हिस्सों से भारतीयों को मिली दीवाली की शुभकामनाएं

    Diwali Wishes from World Leaders: भारत में दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूके और पाकिस्तान सहित कई देशों के दिग्गज नेताओं ने भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज, यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने रोशनी के इस त्योहार पर शांति, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की है।  

    कई देशों के प्रधानमंत्री ने भारतीयों को दी दीवाली की बधाई। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूरे भारत में पिछले कई दिनों से दीवाली की धूम देखने को मिल रही है। तमाम तैयारियों के बाद आज आखिरकार दीवाली का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में देश-विदेश के दिग्गज नेता भी भारतीयों को दीवाली की मुबारकबाद देते नजर आ रहे हैं।

    दुबई के शेख से लेकर ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूके और यहां तक की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी दीवाली की बधाई दी है। आइए देखते हैं इस खास मौके पर किसने-क्या कहा?

    ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने क्या कहा?

    ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने भारतीयों को दीवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "लाइट्स के इस महान पर्व को मनाने के लिए आप सभी एकजुट हुए हैं। मेरी भगवान से यही कामना है कि आपके उज्जवल भविष्य को भी उम्मीदों से भर दे। यह त्योहार आप सभी के लिए बेहद खास हो।"

    UAE के पीएम ने दी बधाई

    संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने भी दीवाली पर सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा, "UAE समेत दुनियाभर में दीवाली का त्योहार मनाने वाले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। रोशनी का यह पर्व सभी के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि लेकर आए।"

    सिंगापुर के पीएम ने दी मुबारकबाद

    सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भी भारतीयों को दीवाली विश करते बुए कहा, "अंधेरे पर रोशनी की विजय, दीवाली की उल्टी गिनती के साथ हम न सिर्फ घरों को रोशन करने का जश्न मनाएंगे बल्कि, दिल को भी रोशन करेंगे। सभी को दीवाली की शुभकामनाएं।"

    पाकिस्तान के पीएम क्या बोले?

    पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दीवाली की बधाई देते हुए कहा, "दीवाली के पावन अवसर पर, मैं पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले हमारे हिंदू समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।"

