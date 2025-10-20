INS विक्रांत पर पीएम मोदी का दीवाली सेलिब्रेशन, 10 पॉइंट में पढ़ें क्यों खास है यह एयरक्राफ्ट कैरियर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह इस बार भी दीवाली का पर्व सेना के जवानों के साथ मनाया है। गोवा में INS विक्रांत पर पीएम मोदी की तस्वीरें इंटरनेट की नई सुर्खियां बन चुकीं हैं। पीएम मोदी ने नौसेना के जवानों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी जश्न मनाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मगर, क्या आप जानते हैं INS विक्रांत आखिर क्यों खास है? समुद्र पर राज करने वाले INS विक्रांत ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम रोल निभाया था। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से... INS विक्रांत की 10 खासियतें INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे 2022 में नौसेना में शामिल किया गया था। INS विक्रांत अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस है, जिसे चलता-फिरता शहर कहा भी जाता है। 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान INS विक्रांत ने पड़ोसी मुल्क के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि बाद में इस युद्धपोत को रिटायर कर दिया गया था। वहीं, 2022 में नया युद्धपोत बनकर तैयार हुआ, जिसे INS विक्रांत का ही नाम दिया गया और यह आज भी दुश्मन की रूह कंपाने के लिए जाना जाता है।