Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'हमास को अच्छा होना पड़ेगा नहीं तो मिटा....', युद्ध विराम उल्लंघन को लेकर ट्रंप की चेतावनी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:45 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसने युद्धविराम का उल्लंघन किया तो उसे मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हमास को 'अच्छा' बनना होगा और 'अच्छा व्यवहार' करना होगा, क्योंकि अब उसे ईरान का समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अमेरिकी सेना की कोई भागीदारी नहीं होगी। ट्रंप की यह टिप्पणी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान आई।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने क्षेत्र में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया तो उसे "उन्मूलन" का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि हमास को गंभीर परिणामों से बचने के लिए 'अच्छा' होना चाहिए और 'अच्छा व्यवहार' करना चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "पहली बार मध्य पूर्व में शांति है। हमने हमास के साथ समझौता किया था कि वे बहुत अच्छे रहेंगे। वे अच्छा व्यवहार करेंगे, वे अच्छे रहेंगे, और अगर वे ऐसा नहीं करते... तो जरूरत पड़ने पर हम उन्हें मिटा देंगे। वे मिटा दिए जाएंगे - और वे यह जानते हैं।"

    हमास के पास अब ईरान का समर्थन नहीं- ट्रंप

    उन्होंने हमास पर अतीत में हिंसा का आरोप लगाया और सुझाव दिया कि समूह को अब महत्वपूर्ण बाहरी समर्थन प्राप्त नहीं है, खासकर ईरान से। "वे अंदर गए और बहुत से लोगों को मार डाला। वे हिंसक लोग हैं। हमास बहुत हिंसक रहा है। लेकिन अब उनके पास ईरान का समर्थन नहीं है।

    ट्रंप ने कहा, "अब उके पास वास्तव में किसी का समर्थन नहीं है। उन्हें अच्छा होना होगा, और अगर वे अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें मिटा दिया जाएगा।"

    अमेरिकी सेना की कोई भागीदारी नहीं होगी- ट्रंप

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि वॉशिंगटन इस उद्देश्य के लिए सैनिकों को तैनात नहीं करेगा और कहा कि इसमें 'अमेरिकी सेना की कोई भागीदारी नहीं होगी'। ट्रंप की यह टिप्पणी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ ओवल ऑफिस में उनकी बैठक के दौरान आई, जहां दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण खनिजों और रक्षा सहयोग पर अरबों डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

    ट्रंप के दूत ने नेतन्याहू से की मुलाकात

    इससे पहले रविवार को, इजरायल ने कहा कि उसने गाजा में हवाई हमलों की एक सीरीज के बाद युद्धविराम समझौते को "नए सिरे से लागू" करने की घोषणा की है, जो हमास द्वारा उसके बलों पर हमलों के प्रतिशोध में शुरू किए गए थे। इसके बाद, व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारियों, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने यरुशलम में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की।

     (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)

    इसे भी पढ़ें: गाजा में युद्धविराम को मजबूत करने के लिए ट्रंप के दूतों ने किया इजरायल का दौरा, हमास ने एक बंधक का शव सौंपा