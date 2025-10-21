गाजा में युद्धविराम को मजबूत करने के लिए ट्रंप के दूतों ने किया इजरायल का दौरा, हमास ने एक बंधक का शव सौंपा
गाजा में युद्धविराम को मजबूत करने के लिए ट्रंप के दूतों ने इजरायल का दौरा किया। इस दौरान, हमास ने एक बंधक का शव सौंपा। यह दौरा गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयासों को गति देगा। दूत इजरायली अधिकारियों के साथ मिलकर युद्धविराम को मजबूत करने की रणनीति पर विचार करेंगे। बंधक का शव सौंपना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिससे शांति की उम्मीद बनी हुई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा में युद्धविराम को मजबूती देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के दो दूत सोमवार को इजरायल गए। यह एक दिन पहले हुई घातक हिंसा के बाद इस नाजुक समझौते की पहली बड़ी परीक्षा थी।
सोमवार को युद्धविराम पटरी पर आता दिखाई दिया क्योंकि इजरायल को गाजा में एक और बंधक की बॉडी मिली और इजरायल ने तबाह हुए क्षेत्र में सहायता सामग्री पहुंचाने की अनुमति दे दी। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने यह नहीं बताया कि कितनी सहायता पहुंच रही है।
इजरायल-हमास के बीच युद्ध विराम
रविवार को इजरायल ने मानवीय सहायता की खेप रोकने की धमकी दी थी और उसके बलों ने हमास उग्रवादियों पर दो सैनिकों की हत्या का आरोप लगाने के बाद गाजा में हमलों में दर्जनों फलस्तीनियों को मार डाला। बाद में इजराइल ने कहा कि उसने युद्धविराम लागू करना फिर से शुरू कर दिया है।
मंगलवार को जेडी वेंस करेंगे नेतन्याहू से मुलाकात
अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने इलाके के घटनाक्रमों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक भाषण में बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस मंगलवार को इजरायल के दौरे पर आएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे।
इजरायली सेना पर किसी भी हमले की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी- नेतन्याहू
नेतन्याहू ने हमास को यह भी चेतावनी दी कि इजरायली सेना पर किसी भी हमले की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
इजयराल-हमास युद्धविराम को बनाए रखने के बारे में पूछे जाने पर, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस उम्मीद में स्थिति को "थोड़ा मौका" देगा कि हिंसा कम होगी। उन्होंने हमास पर दोष मढ़ा और कहा कि उग्रवादी समूह को अच्छा व्यवहार करना होगा या परिणाम भुगतने होंगे।
उन्होंने कहा, "उन्हें अच्छा व्यवहार करना होगा, और अगर वे अच्छे नहीं रहे तो उन्हें मिटा दिया जाएगा।"
