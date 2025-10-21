अटलांटा एयरपोर्ट पर गोलीबारी की फिराक में था युवक, पुलिस ने असॉल्ट राइफल के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के अटलांटा पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो एयरपोर्ट पर गोलीबारी की योजना बना रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस को उसके ट्रक के बाहर एक असॉल्ट राइफल और गोला-बारूद मिला।

जॉर्जिया के कार्टर्सविले निवासी बिली जो कैगल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे पर गोलीबारी की अपनी योजना के बारे में सोशल मीडिया पर लाइवस्ट्रीम किया था। प्रमुख डारिन शियरबाम ने कैगल को एक "दोषी अपराधी" बताते हुए कहा, "कार्टर्सविले पुलिस विभाग को कैगल के परिवार ने सूचित किया था कि वह सोशल मीडिया पर स्ट्रीमिंग कर रहे थे कि वह अटलांटा एयर पोर्ट पर गोलीबारी करने जा रहे हैं और परिवार ने बताया कि उनके पास एक असॉल्ट राइफल है।"

आरोपी के पास AR-15 राइफल मिली कैगल, हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयर पोर्ट पर एक शेवरले पिकअप ट्रक से पहुंचा, जो हवाई अड्डे के टर्मिनल के ठीक बाहर खड़ा था। शियरबाम ने बताया कि जब पुलिस वाहन के पास पहुंची, तो उन्हें 27 राउंड गोला-बारूद से भरी एक AR-15 राइफल मिली।