    अटलांटा एयरपोर्ट पर गोलीबारी की फिराक में था युवक, पुलिस ने असॉल्ट राइफल के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:55 AM (IST)

    अटलांटा पुलिस ने एयरपोर्ट पर गोलीबारी की योजना बना रहे बिली जो कैगल नामक एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपी के ट्रक से एक असॉल्ट राइफल और गोला-बारूद बरामद हुआ। कैगल ने सोशल मीडिया पर अपनी योजना का खुलासा किया था। परिवार की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया।

    अटलांटा एयरपोर्ट- (रॉयटर्स)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के अटलांटा पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो एयरपोर्ट पर गोलीबारी की योजना बना रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस को उसके ट्रक के बाहर एक असॉल्ट राइफल और गोला-बारूद मिला।

    जॉर्जिया के कार्टर्सविले निवासी बिली जो कैगल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे पर गोलीबारी की अपनी योजना के बारे में सोशल मीडिया पर लाइवस्ट्रीम किया था।

    प्रमुख डारिन शियरबाम ने कैगल को एक "दोषी अपराधी" बताते हुए कहा, "कार्टर्सविले पुलिस विभाग को कैगल के परिवार ने सूचित किया था कि वह सोशल मीडिया पर स्ट्रीमिंग कर रहे थे कि वह अटलांटा एयर पोर्ट पर गोलीबारी करने जा रहे हैं और परिवार ने बताया कि उनके पास एक असॉल्ट राइफल है।"

    आरोपी के पास AR-15 राइफल मिली

    कैगल, हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयर पोर्ट पर एक शेवरले पिकअप ट्रक से पहुंचा, जो हवाई अड्डे के टर्मिनल के ठीक बाहर खड़ा था। शियरबाम ने बताया कि जब पुलिस वाहन के पास पहुंची, तो उन्हें 27 राउंड गोला-बारूद से भरी एक AR-15 राइफल मिली।

    मुख्य पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम आज आपको एक सफलता के बारे में बता रहे हैं, न कि किसी त्रासदी के बारे में क्योंकि एक परिवार ने कुछ देखा और कुछ कहा।"

    लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आया था आरोपी

    कार्टर्सविले पुलिस कप्तान ग्रेग स्पारासियो, जिनके विभाग को परिवार के सदस्यों से शुरुआती सूचना मिली थी, कि कैगल का जितना हो सके उतने लोगों को नुकसान पहुंचाने का इरादा था।

    मेयर आंद्रे डिकेंस ने कहा कि "हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं" कि एक त्रासदी टल गई। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर, अच्छी जानकारी, अच्छी खुफिया जानकारी और अच्छे लोगों के आभारी हैं कि यह संकट टल गया।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

