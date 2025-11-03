'टैरिफ बढ़ा देंगे...', रेयर अर्थ निर्यात पर US की चीन को चेतावनी; पढ़ें क्या है पूरा मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका और चीन के बीच रेयर अर्थ पर लड़ाई ठंड भले ही ठंडी हुई है, लेकिन यह आसानी से समाप्त होते नजर नहीं आ रही है। इस मामले पर अमेरिका नए विकल्प तलाशने पर लगा है। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट चीन पर टैरिफ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि अमेरिकी प्रशासन चीन पर टैरिफ बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर ड्रैगन रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर रोक जारी रखती है। अमेरिकी वित्त मंत्री के इस बयान से साफ है कि चीन के साथ टैरिफ पर अभी पूरी तरीके से बात बनती नहीं नजर आ रही है।

चीन ने की ये घोषणा बता दें कि चीन ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि वह अक्टूबर में रेयर अर्थ मटीरियल्स और टेक्नोलॉजी पर लगाए गए प्रतिबंधों को एक साल के लिए सस्पेंड कर देगा, लेकिन बेसेंट ने चिंता जताई कि बीजिंग ने हमेशा अपने वादों को पूरा नहीं किया है

अमेरिकी वित्त मंत्री ने रविवार को फॉक्स न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि चीन ने (रेयर अर्थ पर) मार्केट पर कब्ज़ा कर लिया है, और दुर्भाग्य से, कई बार वे भरोसेमंद पार्टनर साबित नहीं हुए हैं। ये मेटल्स यूनाइटेड स्टेट्स समेत कई देशों में निकाले जाते हैं, लेकिन इन मेटल्स को इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए प्रोसेस करने पर चीन का लगभग एकाधिकार है। बता दें कि यह सस्पेंशन दक्षिण कोरिया में ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद घोषित किया गया था।