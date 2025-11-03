ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर क्या कहा कि दुनियाभर में मच गई खलबली, क्या भारत भी करेगा परमाणु परीक्षण?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी परमाणु हथियार प्रणाली के नए परीक्षणों का आदेश दिया है। हालांकि, अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने साफ किया है कि इस वक्त परीक्षण में परमाणु विस्फोट शामिल नहीं होंगे।

पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने युद्ध विभाग को समान आधार पर हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है। क्रिस राइट ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मुझे लगता है कि हम अभी जिन परीक्षणों की बात कर रहे हैं, वे सिस्टम परीक्षण हैं। ये परमाणु विस्फोट नहीं हैं। इन्हें हम गैर-महत्वपूर्ण विस्फोट कहते हैं।" अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि नियोजित परीक्षण में परमाणु हथियार के सभी अन्य भागों का परीक्षण शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उचित ज्योमेट्री के ख्याल हो और परमाणु विस्फोट की तैयारी करें।" उन्होंने आगे कहा कि ये परीक्षण नई प्रणालियों पर किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिप्लेस किए गए परमाणु हथियार पिछले वाले से बेहतर हों। योजना के बारे में ट्रंप ने क्या कहा ट्रंप की मंशा को लेकर असमंजस गुरुवार से ही बना हुआ है, जब दक्षिण कोरिया में चीनी नेता शी जिनपिंग से मुलाकात से ठीक पहले उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर यह संकेत दिया कि अमेरिका 33 साल के अंतराल के बाद परमाणु हथियारों के परीक्षण की प्रक्रिया फिर से शुरू करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अमेरिका में परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रूस और चीन की परमाणु महत्वाकांक्षाएं उनकी इस योजना के पीछे एक कारण हैं। सीबीएस न्यूज से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि मॉस्को और बीजिंग भी अपने परमाणु शस्त्रागार का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते।