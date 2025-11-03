भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है कनाडा, ट्रंप से मिले झटके के बाद क्या बोले PM मार्क कार्नी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के टैरिफ के चाबुक से कनाडा भी नहीं बच सका है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते कनाडा के साथ ट्रेड पर चल रही सभी बातचीत को रद कर दिया है। इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का बड़ा बयान सामने आया है।

कनाडाई पीएम ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर बात की है। उनका कहना है कि वो कई देशों के साथ नई साझेदारी की शुरुआक करेंगे और इसके लिए उनका ध्यान एशिया पैसिफिक क्षेत्र पर है। एशिया पैसिफिक पर कनाडा की नजर कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के अनुसार, "दुनिया के कई देशों से संबंध मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए एशिया पैसिफिक से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती है। दुनिया की अर्थव्यवस्था का 60 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।"