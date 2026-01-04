'अच्छी तरह से प्लान किया हुआ', अमेरिकी युद्ध सचिव हेगसेथ ने वेनेजुएला मिशन की तुलना 2003 के इराक वॉर से की
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि शनिवार को वेनेजुएला में आधी रात का मिलिट्री ऑपरेशन 2003 के इराक हमले के बिल्कुल उलट था। इस अमेरिकी हमले में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को भी पकड़ा गया।
उन्होंने पिछले अमेरिकी हस्तक्षेपों, खासकर 2003 में इराक पर अमेरिका के नेतृत्व वाले हमले को लेकर अमेरिकियों की चिंताओं को दूर किया। हेगसेथ ने कहा, "वेनेजुएला में ऑपरेशन पिछले मिलिट्री ऑपरेशनों से बिल्कुल अलग था, जिसका मकसद अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाले बिना लक्ष्यों को हासिल करना था। यह बिल्कुल उल्टा है। हमने दशकों तक खर्च किया और बदले में आर्थिक रूप से कुछ नहीं मिला और प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी कहानी ही पलट दी।"
'बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया था ऑपरेशन'
उन्होंने आगे कहा, “रणनीतिक कार्रवाई के जरिएहम यह पक्का कर सकते हैं कि हमें ज्यादा दौलत और संसाधन मिलें, जिससे कोई देश अमेरिकी खून बहाए बिना ही उनका इस्तेमाल कर सके।” उन्होंने काराकास में इंटेलिजेंस एजेंसियों और अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के शामिल होने वाले इस जॉइंट ऑपरेशन को साहसी और दिलेर बताया गया, लेकिन यह सावधानी से प्लान किया गया था।
हेगसेथ ने कहा, “यह एक साहसी और दिलेर कदम था, लेकिन इस पर सोच-समझकर काम किया गया था। इसे अच्छी तरह से प्लान किया गया था। हमारी सेना को इसे सेट करने का समय मिला। उन्होंने संसाधन दिए और फिर उन्होंने वह साहसी कदम उठाया और इसके जरिए हमने उस पूरी स्थिति को पलट दिया और अमेरिकियों को फायदा होगा।”
वेनेजुएला को लेकर क्या है ट्रंप की योजना?
शनिवार को ट्रंप ने ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला के लिए अमेरिकी योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "हम तब तक देश चलाएंगे जब तक हम एक सुरक्षित, सही और समझदारी भरा बदलाव नहीं कर लेते। हम वेनेजुएला के महान लोगों के लिए शांति, न्याय और स्वतंत्रता चाहते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "हमारी बहुत बड़ी यूएस की तेल कंपनियां वहां जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी, बुरी तरह से टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी और देश के लिए पैसा कमाना शुरू करेंगी।"
