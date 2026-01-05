अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला, खिड़कियां तोड़ीं; संदिग्ध गिरफ्तार
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहियो स्थित घर पर हमला हुआ है, जिसमें खिड़कियां तोड़ी गईं। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। घटना के समय वेंस परिव ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहियो स्थित हुई घटना के बाद एक युवक के गिरफ्तार किया गया है। रिपोट्स के मुताबिक, घटना के समय वेंस परिवार घर पर नहीं था और अधिकारियों को नहीं लगता है कि वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के घर में घुसा था।
मौके से मिली तस्वीरों में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर की टूटी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं लेकिन इस समय यह साफ नहीं है कि असल में क्या हुआ था।
CNN ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि हमलावर जेडी वेंस या उनके परिवार को निशाना बना रहा था या नहीं।
