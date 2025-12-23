'भाड़ में जाए...' पत्नी उषा पर नस्लीय कमेंट करने वालों को जेडी वेंस ने लताड़ा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दक्षिणपंथी कमेंटेटर निक फुएंतेस और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी पर पलटवार किया है। दोनों ने वेंस की पत्नी उषा वेंस को निशाना बनाते हुए यहूदी-विरोधी और भारत-विरोधी टिप्पणियां की थीं।

अनहर्ड के साथ एक इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा, 'मैं साफ कर दूं। जो कोई भी मेरी पत्नी पर हमला करता है, चाहे उसका नाम जेन साकी हो या निक फुएंतेस वह भाड़ में जाए। यह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर मेरी आधिकारिक नीति है।

उन्होंने आगे कहा कि कंजर्वेटिव आंदोलन के अंदर यहूदी-विरोध या सभी तरह की जातीय नफरत स्वीकार नहीं है। उन्होंने मजाक में कहा, ' आप किसी पर इसलिए हमला कर रहे हों क्योंकि वह गोरा है या काला है या यहूदी है, मुझे लगता है कि यह घिनौना है।'

फुएंतेस और साकी ने क्या कहा था? फुएंतेस ने उषा वेंस को निशाना बनाने के लिए बार-बार नस्लवादी गालियों का इस्तेमाल किया है। बता दें वेंस दो भारतीय अप्रवासियों की अमेरिकी मूल की बेटी हैं। साकी ने भी उषा वेंस पर हमला किया था और कहा था कि उन्हें अपने पति से बचाने की जरूरत पड़ सकती है।

MS Now पर अपने शो के दौरान, साकी ने कहा, 'मैं हमेशा सोचती हूं कि उनकी पत्नी के मन में क्या चल रहा होगा। जैसे, क्या तुम ठीक हो? कृपया चार बार पलकें झपकाओ, हम - यहां आएंगे। हम तुम्हें बचा लेंगे।'