'भाड़ में जाए...' पत्नी उषा पर नस्लीय कमेंट करने वालों को जेडी वेंस ने लताड़ा
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने निक फुएंतेस और जेन साकी द्वारा पत्नी उषा वेंस पर की गई नस्लीय और भारत-विरोधी टिप्पणियों की आलोचना की। वेंस ने कहा कि ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दक्षिणपंथी कमेंटेटर निक फुएंतेस और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी पर पलटवार किया है। दोनों ने वेंस की पत्नी उषा वेंस को निशाना बनाते हुए यहूदी-विरोधी और भारत-विरोधी टिप्पणियां की थीं।
अनहर्ड के साथ एक इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा, 'मैं साफ कर दूं। जो कोई भी मेरी पत्नी पर हमला करता है, चाहे उसका नाम जेन साकी हो या निक फुएंतेस वह भाड़ में जाए। यह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर मेरी आधिकारिक नीति है।
उन्होंने आगे कहा कि कंजर्वेटिव आंदोलन के अंदर यहूदी-विरोध या सभी तरह की जातीय नफरत स्वीकार नहीं है। उन्होंने मजाक में कहा, ' आप किसी पर इसलिए हमला कर रहे हों क्योंकि वह गोरा है या काला है या यहूदी है, मुझे लगता है कि यह घिनौना है।'
फुएंतेस और साकी ने क्या कहा था?
फुएंतेस ने उषा वेंस को निशाना बनाने के लिए बार-बार नस्लवादी गालियों का इस्तेमाल किया है। बता दें वेंस दो भारतीय अप्रवासियों की अमेरिकी मूल की बेटी हैं। साकी ने भी उषा वेंस पर हमला किया था और कहा था कि उन्हें अपने पति से बचाने की जरूरत पड़ सकती है।
MS Now पर अपने शो के दौरान, साकी ने कहा, 'मैं हमेशा सोचती हूं कि उनकी पत्नी के मन में क्या चल रहा होगा। जैसे, क्या तुम ठीक हो? कृपया चार बार पलकें झपकाओ, हम - यहां आएंगे। हम तुम्हें बचा लेंगे।'
वेंस का पलटवार
वेंस ने कहा कि नस्लवाद गलत है। लोगों को उनके काम के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि उनकी नस्ल या जातीयता के आधार पर।
वेंस ने कहा कि फुएंतेस और उनके फॉलोअर्स (ग्रॉपर) लंबे समय से उनके दोस्तों और परिवार को, खासकर उषा वेंस को निशाना बना रहे हैं।
जेनेटिक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं हेरिटेज अमेरिकी
जेडी वेंस ने तर्क दिया कि हेरिटेज अमेरिकी वंश और जेनेटिक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अमेरिकी आदर्शों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते।
पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने भी अमेरिकी पहचान की धारणाओं को चुनौती दी थी और रूढ़िवादियों से वंश या वंशावली के बजाय मूल्यों और आदर्शों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था।
