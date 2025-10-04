Video: वेनेजुएला तट पर अमेरिकी हमला, ड्रग्स तस्करों की नाव को उड़ाया; 4 की मौत

अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक ड्रग्स तस्करी करने वाली नाव पर हमला किया जिसमें चार लोगों की जान गई। रक्षा मंत्री पीट हगसेथ के अनुसार यह हमला अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुआ और नाव अमेरिका में नशीले पदार्थ पहुंचाने जा रही थी। राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने इस हमले की आलोचना करते हुए कहा कि यह कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन और हत्या है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक कथित ड्रग्स तस्करी करने वाली नाव पर हमला किया। इस हमले में चार लोगं की मौत हो गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हगसेथ ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुआ और नाव अमेरिका में नशीले पदार्थ पहुंचाने के लिए जा रही थी।

रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया, जिसमें एक नाव लहरों पर तेजी से दौड़ती दिखी और अचानक धुएं व आग में घिर गई। हगसेथ ने लिखा कि नाव पर मौजूद चार नार्को-टेररिस्ट मारे गए। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका के लोगों पर ड्रग्स का हमला खत्म नहीं हो जाता।

कार्टेल्स को घोषित किया आतंकवादी संगठन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कांग्रेस को भेजे एक नोटिस में कहा कि अमेरिका अब ड्रग्स कार्टेल्स के साथ सशस्त्र संघर्ष में है। कार्टेल्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हमले गैरकानूनी हत्या श्रेणी में आते हैं, भले ही टारगेट पर ड्रग तस्कर हो।

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025 व्हाइट हाउस ने कहा कि कानूनी नियमों के तहत हमला करने के बाद कांग्रेस को नोटिस भेजना अनिवार्य है। ट्रंप के संचार निदेशक ने हमले पर खुशी जताते हुए कहा कि घातक ड्रग्स और तस्कर अब सितारों की धूल बन गए।