Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Video: वेनेजुएला तट पर अमेरिकी हमला, ड्रग्स तस्करों की नाव को उड़ाया; 4 की मौत

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:08 AM (IST)

    अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक ड्रग्स तस्करी करने वाली नाव पर हमला किया जिसमें चार लोगों की जान गई। रक्षा मंत्री पीट हगसेथ के अनुसार यह हमला अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुआ और नाव अमेरिका में नशीले पदार्थ पहुंचाने जा रही थी। राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने इस हमले की आलोचना करते हुए कहा कि यह कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन और हत्या है।

    prefferd source google
    Hero Image
    वेनेजुएला तट पर अमेरिकी हमला ड्रग्स नाव उड़ाने से चार की मौत (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक कथित ड्रग्स तस्करी करने वाली नाव पर हमला किया। इस हमले में चार लोगं की मौत हो गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हगसेथ ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुआ और नाव अमेरिका में नशीले पदार्थ पहुंचाने के लिए जा रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया, जिसमें एक नाव लहरों पर तेजी से दौड़ती दिखी और अचानक धुएं व आग में घिर गई। हगसेथ ने लिखा कि नाव पर मौजूद चार नार्को-टेररिस्ट मारे गए। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका के लोगों पर ड्रग्स का हमला खत्म नहीं हो जाता।

    कार्टेल्स को घोषित किया आतंकवादी संगठन

    राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कांग्रेस को भेजे एक नोटिस में कहा कि अमेरिका अब ड्रग्स कार्टेल्स के साथ सशस्त्र संघर्ष में है। कार्टेल्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हमले गैरकानूनी हत्या श्रेणी में आते हैं, भले ही टारगेट पर ड्रग तस्कर हो।

    व्हाइट हाउस ने कहा कि कानूनी नियमों के तहत हमला करने के बाद कांग्रेस को नोटिस भेजना अनिवार्य है। ट्रंप के संचार निदेशक ने हमले पर खुशी जताते हुए कहा कि घातक ड्रग्स और तस्कर अब सितारों की धूल बन गए।

    कोलंबिया ने बताया हत्या

    कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने अमेरिकी हमले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि असली ड्रग माफिया अमेरिका, यूरोप और दुबई में रहते हैं, जबकि नाव पर सवार लोग गरीब कैरेबियाई युवक थे। उन्होंने लिखा कि नावों को पकड़ा जा सकता है, लेकिन उन्हें उड़ाना कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन है और हत्या है।

    छुट्टियां मनाने सिंगापुर गए दो भारतीयों ने सेक्स वर्करों से ही कर दी लूटपाट, कोर्ट की सजा सुनकर हिल गए आरोपी