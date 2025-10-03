अमेरिका में संकट, शटडाउन के चलते बिगड़े हालात; जानिए क्यों नहीं बनी सहमति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति के कारण अमेरिका में शटडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ट्रंप प्रशासन और सांसदों के बीच बिजली चालू रखने के समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है जिसके कारण संघीय वित्त पोषण आधी रात को समाप्त हो गया। डेमोक्रेटिक राज्यों के लिए संघीय परिवहन और हरित ऊर्जा के मद में 26 अरब डालर की फंडिग पर रोक लगा दी गई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अब खुद संकट से जूझ रहे है। ट्रंप सरकार अब शटडाउन के हालात से जूझ रही है। क्योंकि ट्रंप और सांसदों के बीच बिजली चालू रखने के समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। जिसके कारण संघीय वित्त पोषण आधी रात को समाप्त हो गया।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को डेमोक्रेटिक राज्यों के लिए संघीय परिवहन और हरित ऊर्जा के मद में 26 अरब डालर की फंडिग पर रोक लगा दी। डेमोक्रेट्स का गढ़ कहे जाने वाले न्यूयार्क की मेट्रो तथा हडसन सुरंग परियोजनाओं के लिए 18 अरब डालर रोक दिए। डेमोक्रेटिक राज्यों में आठ अरब डालर की हरित ऊर्जा परियोजनाएं भी रोक दी गईं। ट्रंप ने कहा कि वह प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक रसेल वाट से मिलेंगे ताकि यह तय किया जा सके कि ''डेमोक्रेट एजेंसियों'' में ये कटौती अस्थायी होगी या स्थायी।

नहीं बनी सहमति बुधवार को अमेरिकी सरकार के शटडाउन जल्द समाप्त करने के प्रसाय विफल हो गए। क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसद के बीच बजट पर सहमति नहीं बन पा रहा है। इसके चलते सरकारी कामकाज अक्टूबर से ठप हो गया है। इस वजह से पूरे अमेरिका में दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। वहीं, व्हाइट हाउस ने सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को खतरे में डाल दिया है।

शटडाउन के कारण रूकेगी सैलरी... अमेरिका में जारी इस शटडाउन के कारण सेना और सीमा सुरक्षा बल जैसे आवश्यक कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इनको अगले कुछ सप्ताह तक सैलरी नहीं मिल पाएगी। ट्रंप सरकार कट्टर दक्षिणपंथी नीतियों को लागू करने की होड़ में है।